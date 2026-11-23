La Cámara de Diputados se encamina a tratar el Presupuesto 2027 el miércoles, luego de que se postergara el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Tras la fallida sesión de la semana pasada, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, también incorporó a la agenda la reforma de la entidad monetaria.

Para ese mismo día se convocaron protestas desde distintos sectores como el universitario, que exige el cumplimiento de la ley de financiamiento que no está contemplada en el presupuesto para el año que viene y que la Justicia ha exigido poner en vigencia.

La protesta incluye un paro universitario nacional al que adhirieron los gremios de casas de estudio como la Universidad Nacional del Sur, que además realizará una asamblea para definir su plan de lucha para las próximas semanas contemplado opciones como no iniciar actividades en el siguiente cuatrimestre.

Por su parte, la reforma electoral para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se tratará en el plenario del Senado. En el oficialismo estiman que tienen un piso de 38 apoyos para aprobar los cambios de cara a las elecciones del año que viene. La negociación está en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Tras conseguir dictamen para avanzar con la iniciativa, La Libertad Avanza buscará aprobar una versión acotada de la reforma electoral, centrada en la suspensión de las primarias y la implementación de Ficha Limpia. Este último punto indica que no podrán ser candidatos a cargos nacionales quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

En materia de votación, en el dictamen se precisaron los contenidos de la Boleta Única de Papel, que mantiene el casillero para votar por lista completa. Además, las provincias que realicen elecciones simultáneas con las nacionales podrán incorporar sus categorías en la misma boleta, siempre que lo comuniquen con al menos 90 días de anticipación.

En cuanto a la campaña, el debate presidencial organizado por la Cámara Nacional Electoral solo será obligatorio en caso de segunda vuelta. Los servicios audiovisuales deberán ceder en forma gratuita el 2,5% de su programación para fines electorales, y la publicidad en medios podrá realizarse incluso fuera del período formal de campaña.

Antes de que ese tema sea tratado en el Cámara Alta, Santilli se presentará para dar su primer informe de gestión. Será su primera exposición en el Congreso desde que reemplazó a Manuel Adorni el 30 de junio.

Con información de DIB / LB24