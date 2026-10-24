Para ver una y otra vez: FIFA mostró el gol de Lautaro a Inglaterra desde una cámara exclusiva

A pesar de lo que fue la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026, la última Copa del Mundo sigue emocionando a los hinchas argentinos. Así, desde FIFA tomaron nota y decidieron compartir imágenes inéditas del ya histórico gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra, para meter a la Selección Argentina en la final de aquel certamen.

A través de una cámara aérea, FIFA rememoró la jugada completa, desde la recuperación de Gonzalo Montiel, hasta el disparo al palo de Alexis Mac Allister y el posterior centro de Lionel Messi para que el Toro marque el agónico 2-1 que clasificó a la Albiceleste al duelo definitorio.

El video, que fue compartido el pasado jueves, en ocasión de los 100 días desde que se dio el partido, se viralizó rápidamente en las redes y provocó todo tipo de reacciones. Días antes, el Toro ya se había emocionado al ver un video de la reacción de un excombatiente de Malvinas al celebrar su tanto.

"Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo. Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar", expresó.

Fuente: TyC Sports