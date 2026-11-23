El Clausura del básquet bahiense entró en etapa decisiva y las semifinales comenzaron con partidos ajustados, mientras la lucha por la permanencia también sumó un nuevo capítulo. Liniers, Alem y Barrio Hospital arrancaron con el pie derecho.

La definición del segundo tramo de la temporada tuvo un comienzo parejo. Liniers superó por 64 a 63 a Bahiense del Norte, en un duelo que se resolvió por la mínima y dejó la serie abierta de cara al próximo encuentro.

Por su parte, Alem se impuso por 81 a 75 ante Pacífico y consiguió un triunfo importante para adelantarse en la semifinal, con la expectativa de sostener la ventaja en el segundo juego.

Ambas series tendrán continuidad este jueves, cuando se disputen los segundos partidos, con inversión de localías. Los equipos buscarán dar otro paso hacia la final del Clausura, en una instancia que promete seguir siendo muy disputada.

Barrio Hospital tomó ventaja en la permanencia

En paralelo, la serie por la permanencia también tuvo acción. Barrio Hospital venció por 93 a 86 a Independiente y consiguió una victoria clave para tomar ventaja en una definición que todavía tiene mucho por resolver.

El jueves se disputará el cuarto partido de la serie, que puede resultar determinante en la lucha por mantener la categoría.