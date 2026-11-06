Milei prometió eliminar las retenciones y llamó "héroes" a los empresarios del campo

El presidente Javier Milei volvió a comprometerse este viernes a eliminar las retenciones al sector agropecuario durante su participación en el encuentro de fin de año de la Sociedad Rural Argentina (SRA), realizado en el predio ferial de Palermo, en Buenos Aires.

Ante dirigentes y representantes del campo, el mandatario defendió el rumbo de su gestión económica, destacó las reducciones impositivas implementadas hasta el momento y aseguró que su objetivo a largo plazo es que los derechos de exportación desaparezcan definitivamente.

"Las retenciones las hemos ido bajando y nuestro plan de largo es que desaparezcan", afirmó Milei, en un tramo de su discurso que fue acompañado por aplausos de los presentes.

Según publicó la agencia DIB, el Presidente también dedicó buena parte de su intervención a reivindicar el papel de los empresarios en la economía argentina, a quienes calificó como protagonistas fundamentales de la generación de riqueza.

"Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina", expresó.

En ese sentido, sostuvo que quienes invierten y arriesgan su patrimonio para desarrollar actividades productivas merecen un reconocimiento especial.

"A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe", manifestó ante los representantes de la entidad ruralista, a quienes agradeció por su contribución a la producción de alimentos.

Milei también defendió el equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de su programa económico y aseguró que su administración logró reducir impuestos por el equivalente a casi 4 puntos del Producto Bruto Interno.

El jefe de Estado insistió en que las futuras reducciones tributarias estarán condicionadas a la disponibilidad de recursos fiscales, por lo que no anunció una fecha concreta para alcanzar las retenciones cero.

"Gracias a eso, pudimos presentar un plan consistente de baja permanente de retenciones que le brinda más previsibilidad al sector agropecuario", señaló durante su exposición.

Además, volvió a cuestionar las políticas económicas aplicadas por gobiernos anteriores y rechazó las propuestas de modificar el tipo de cambio como mecanismo para mejorar la competitividad.

"Devaluar es abaratar lo argentino a costa de los argentinos, es licuar los salarios, es destruir el ahorro y desvalorizar las empresas de un plumazo", sostuvo.

En otro tramo, Milei remarcó que la Argentina necesita consolidar un modelo basado en la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y la reducción de la intervención estatal.

El mandatario también destacó los avances legislativos de un proyecto destinado a endurecer las penas contra el vandalismo rural, una problemática que preocupa a los productores agropecuarios.

La presentación se produjo en el marco de las actividades por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina, entidad presidida por Nicolás Pino, cuyos representantes vienen reclamando la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Pese a la ratificación de ese compromiso, el Gobierno no presentó un nuevo cronograma de reducción de retenciones, por lo que el sector deberá esperar futuras definiciones económicas para conocer cómo y cuándo podría concretarse la eliminación total del impuesto.