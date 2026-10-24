Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de EE.UU. por una penalización

El Gran Premio de Estados Unidos podría entregar a un nuevo campeón de Fórmula 1 este mismo domingo: Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position con una vuelta de 1:34.035 que lo posicionó por delante de Max Verstappen (1:34.214) e Isack Hadjar (1:34.250). El italiano de 20 años podría adueñarse de la corona si gana la carrera, Lewis Hamilton (largará 5°) queda en el quinto puesto y George Russell (iniciará 6°) se ubica noveno.

Franco Colapinto ya había iniciado el fin de semana con la certeza de que largaría desde el fondo de la grilla el domingo y trabajó durante las tres prácticas en el ritmo de carrera con la idea de recuperar posiciones a lo largo de los 56 pautados en el Circuito de las Américas. Largará 21°, apenas por delante de un Gabriel Bortoleto que tuvo una penalización mayor con su Audi y comenzará 22°.

En ese contexto, quedó con el 13° registro de la Q1 (1:35.898) aventajando a su compañero Pierre Gasly (14° con un giro de 1:35.969) por apenas 0.071. En Q2, la primera vuelta de ambos puso al francés por delante con apenas una décima de diferencia. En el siguiente intento de esa sesión, Gasly fue más veloz pero no logró pasar a Q3 y quedó eliminado en el 11° lugar por apenas 0.022: marcó 1:35.080 y Liam Lawson, 10°, pasó de ronda con 1:35.058.

De todos modos, el francés de Alpine comenzará 10° a raíz de la sanción de cinco puestos que pesa sobre Arvid Lindblad (14°). El Racing Bulls de Liam Lawson estará en el 9° cajón de la grilla.

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costado mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, expresó Colapinto tras la clasificación.

La carrera principal en Texas se celebrará este domingo 25 de octubre y comenzará a las 17 (hora de Argentina).

Fuente: Infobae