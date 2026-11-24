Paladar Negro
Cómo preparar hamburguesas de garbanzos caseras y llenas de sabor
Resolver un almuerzo o una cena rica sin gastar demasiado no tiene por qué convertirse en un problema. A veces, con un par de ingredientes que suelen estar en la alacena alcanza para preparar algo diferente. Un buen ejemplo son las hamburguesas de garbanzos y huevo, una alternativa vegetariana que combina practicidad, sabor y una preparación muy sencilla.
La receta lleva apenas una lata de garbanzos y dos huevos como ingredientes principales. A partir de esa base, se pueden sumar condimentos y un poco de pan rallado para conseguir una mezcla fácil de trabajar. ¿El resultado? Unas hamburguesas caseras con buena consistencia, doradas por fuera y listas para acompañar con distintas guarniciones.
A diferencia de las versiones tradicionales de carne picada, esta propuesta permite aprovechar las legumbres de una manera distinta. Además, no requiere conocimientos especiales de cocina ni largas horas de preparación, por lo que resulta ideal para esos días en los que las ideas para cocinar empiezan a escasear.
Ingredientes
- 1 lata de garbanzos (aproximadamente 240 g escurridos)
- 2 huevos
- 3 o 4 cucharadas de pan rallado
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón
- Un chorrito de aceite
Preparación
- Escurrir los garbanzos: abrir la lata, retirar el líquido y enjuagar con agua. Dejar escurrir unos minutos.
- Preparar la base: colocar los garbanzos en un recipiente y pisar con tenedor o procesar hasta obtener una pasta, dejando algunos trocitos para una textura más interesante.
- Incorporar los ingredientes: agregar los huevos, la cebolla y el ajo picados, el perejil, la sal, la pimienta y el pimentón.
- Dar consistencia: sumar el pan rallado de a poco y mezclar hasta obtener una preparación que se pueda moldear sin desarmarse.
- Formar las hamburguesas: dividir la mezcla en porciones y darles forma redonda, con un grosor parejo para que se cocinen de manera uniforme.
- Cocinar: calentar una sartén con un poco de aceite y cocinar las hamburguesas a fuego medio durante 4 o 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
- Servir: retirar con cuidado y acompañar con ensalada, puré, verduras asadas o pan de hamburguesa.
El truco para que no se desarmen durante la cocción
Uno de los problemas más habituales al preparar hamburguesas vegetarianas es conseguir que mantengan su forma cuando llegan a la sartén. Sin embargo, hay un detalle que puede marcar la diferencia: controlar la humedad de la mezcla.
Para lograrlo, es fundamental escurrir muy bien los garbanzos antes de procesarlos. También conviene incorporar el pan rallado gradualmente, sin agregarlo todo de una vez. La idea es conseguir una masa compacta y moldeable, pero sin que quede demasiado seca.
Otro consejo útil es dejar reposar las hamburguesas unos minutos antes de cocinarlas. De esta manera, la preparación gana consistencia y resulta más fácil manipular cada porción.
Con información de TN Recetas
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