Colapinto terminó 15° en la última práctica del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó este sábado en el 15° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputada en el Circuito de las Américas, en Austin, antes de la clasificación.

El piloto argentino comenzó la sesión con una elevada carga de combustible y neumáticos medios, en un trabajo principalmente orientado a preparar la carrera del domingo.

Tras completar esa primera tanda Alpine modificó el programa y colocó neumáticos blandos en el auto de Colapinto para realizar simulaciones de clasificación.

Con la goma roja, el argentino marcó inicialmente 1m36s579 y logró ubicarse décimo. Más tarde volvió a mejorar, con un registro de 1m36s251, aunque el avance de sus rivales durante los últimos minutos terminó desplazándolo hasta la 15ª posición.

Colapinto llegó a estar por delante de su compañero Pierre Gasly durante parte de la sesión, aunque el francés cerró una mejor vuelta sobre el final y terminó noveno, con 1m35s904.

Gasly realizó un programa diferente, más enfocado desde el comienzo en la clasificación, con menor carga de combustible antes de pasar también a los neumáticos blandos.

La referencia de la sesión quedó en manos de Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari terminó primero luego de que a Charles Leclerc le eliminaran una vuelta rápida por exceder los límites de pista en la curva 10.

Colapinto afrontará la clasificación con la particularidad de que deberá cumplir una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo, por lo que su trabajo durante la FP3 tuvo un fuerte componente de preparación para la carrera.

Con información de Clarín