Cuáles son los partidos del domingo de la Liga del Sur

La Liga del Sur continuará este domingo con la disputa de tres encuentros correspondientes a la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura, con partidos importantes tanto en la pelea por los primeros puestos como en la lucha por la permanencia.

En el Oficial, uno de los principales atractivos será el enfrentamiento entre La Armonía y Bella Vista, desde las 16, en el estadio Hermanos Francani.

El otro encuentro del Oficial se disputará también desde las 16 en el estadio Doctor Alejandro Pérez, donde Liniers recibirá a Sporting. El encuentro se jugará sin público visitante.

La programación de Primera A se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Rosario recibe a Pacífico de Cabildo en el Promocional

En la segunda categoría, la actividad de este domingo tendrá un único encuentro.

Rosario Puerto Belgrano enfrentará a Pacífico de Cabildo, desde las 16, en el estadio Coloso de Cemento de Punta Alta.

La fecha del Promocional se inició el sábado con los triunfos de Olimpo, Tiro Federal y Pacífico.