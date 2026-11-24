Hay sabores que tienen la capacidad de transportarnos directamente a la infancia y el turrón de Quaker es uno de ellos. Con su combinación de chocolate, avena y galletitas de agua, este clásico de la cocina casera sigue conquistando generaciones y se mantiene como uno de los dulces favoritos para acompañar una merienda o darse un gusto después de comer.

También conocido como turrón alemán, tiene una ventaja que lo vuelve todavía más tentador: no necesita horno y se puede preparar en apenas 15 minutos. Con ingredientes económicos y un procedimiento sencillo, es una alternativa ideal para quienes quieren resolver algo rico sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Su textura es otra de las claves de su éxito. La suavidad de la crema de chocolate contrasta con las capas de galletitas, mientras que la avena aporta consistencia y un sabor muy particular. El resultado es un postre rendidor, fácil de compartir y que, una vez que pasa por la heladera, queda listo para cortar en porciones.



Aunque se trata de una receta sencilla, hay algunos detalles que conviene tener en cuenta para conseguir un buen resultado. El principal está en la preparación de la crema: debe quedar homogénea, sin grumos y con una consistencia cremosa que permita distribuirla fácilmente entre las capas de galletitas.

Otro punto importante es el tiempo de refrigeración. Por más que las ganas de probarlo aparezcan enseguida, dejarlo enfriar lo suficiente es fundamental para que tome cuerpo y se pueda cortar sin que se desarme.

Además, una de las grandes ventajas de este dulce es que se conserva muy bien en frío. Podés guardarlo en la heladera para disfrutar durante varios días o llevarlo al freezer si querés tener algo dulce preparado para otra ocasión.

Ingredientes

Para armar un turrón mediano (ideal para cortar en unas 12 o 15 porciones), vas a necesitar:

2 paquetes de galletitas de agua (las clásicas cuadradas)

200 g de manteca (a temperatura ambiente para que se integre más rápido)

200 g de azúcar (aproximadamente 1 taza)

150 g de avena arrollada (tradicional o instantánea)

100 g de cacao amargo en polvo (o chocolate para taza rallado fino para un sabor todavía más intenso)

4 o 5 cucharadas de leche (para darle cremosidad a la mezcla)

Opcional: 1 cucharadita de esencia de vainilla, un chorrito de café frío o un puñado de nueces picadas para darle un toque extra.

Preparación

En una olla mediana a fuego bien bajo, colocar la manteca cortada en cubos junto con el azúcar y las cucharadas de leche. Revolver constantemente con cuchara de madera hasta que la manteca se derrita y el azúcar se disuelva por completo, evitando que la mezcla hierva fuerte. Retirar la olla del fuego un instante, incorporar el cacao amargo tamizado (para que no queden grumos) y mezclar bien. Volver a llevar a fuego mínimo, agregar la avena arrollada y cocinar durante unos 2 o 3 minutos sin dejar de revolver, hasta obtener una pasta espesa, brillante y homogénea. Si querés, este es el momento de sumar la esencia de vainilla o las nueces picadas. Forrar un molde rectangular o una budinera con papel film o papel manteca (esto facilita muchísimo el desmolde). Colocá una primera base de galletitas de agua cubriendo todo el fondo y untar por encima una capa generosa de la mezcla de chocolate y avena todavía tibia. Continuar intercalando capas de galletitas y crema de chocolate hasta terminar con una buena capa de relleno en la superficie. Presionar suavemente con una espátula para que todas las capas queden bien compactas. Llevar el molde a la heladera durante al menos 3 horas (o 1 hora en el freezer si estás apurado) hasta que tome buena consistencia y la manteca vuelva a solidificarse.

Con información de Diario Uno Recetas