Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó en el décimo puesto con su Alpine. Sin embargo, largará desde la novena posición debido a una penalización que recibió Oscar Piastri.

El argentino consiguió avanzar a la Q3 después de superar los dos primeros cortes clasificatorios y confirmó las buenas sensaciones que había dejado en la tercera práctica libre, en la que había conseguido el quinto mejor tiempo.

En la última tanda, Colapinto registró una diferencia de 1,421 segundos respecto del más rápido, el italiano Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position con un tiempo de 1m33s893.

Sin embargo, el piloto de Mercedes deberá retroceder cinco posiciones por una penalización, por lo que Max Verstappen, que terminó segundo en la clasificación, largará desde el primer lugar. George Russell completó los tres primeros puestos, seguido por Lando Norris e Isack Hadjar.

La jornada también dejó una sorpresa importante con la eliminación de los dos pilotos de Ferrari en la Q2. Charles Leclerc terminó undécimo, mientras que Lewis Hamilton quedó duodécimo, por lo que ninguno pudo disputar la última tanda.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió el noveno mejor registro de la clasificación.

El resultado representa una buena oportunidad para Colapinto, que buscará aprovechar su posición de largada para pelear por los puntos en el circuito callejero estadounidense.

La clasificación también confirmó el buen rendimiento que mostró Alpine durante las últimas prácticas, con sus dos pilotos entre los diez mejores.

Fuente: TyC Sports.