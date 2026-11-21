Deportes
Colapinto se metió entre los diez mejores en Las Vegas y largará noveno por una penalización
El piloto argentino tuvo una destacada clasificación con Alpine y consiguió avanzar a la Q3. Max Verstappen partirá desde la primera posición, pese a que Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó en el décimo puesto con su Alpine. Sin embargo, largará desde la novena posición debido a una penalización que recibió Oscar Piastri.
El argentino consiguió avanzar a la Q3 después de superar los dos primeros cortes clasificatorios y confirmó las buenas sensaciones que había dejado en la tercera práctica libre, en la que había conseguido el quinto mejor tiempo.
En la última tanda, Colapinto registró una diferencia de 1,421 segundos respecto del más rápido, el italiano Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position con un tiempo de 1m33s893.
Sin embargo, el piloto de Mercedes deberá retroceder cinco posiciones por una penalización, por lo que Max Verstappen, que terminó segundo en la clasificación, largará desde el primer lugar. George Russell completó los tres primeros puestos, seguido por Lando Norris e Isack Hadjar.
La jornada también dejó una sorpresa importante con la eliminación de los dos pilotos de Ferrari en la Q2. Charles Leclerc terminó undécimo, mientras que Lewis Hamilton quedó duodécimo, por lo que ninguno pudo disputar la última tanda.
Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió el noveno mejor registro de la clasificación.
El resultado representa una buena oportunidad para Colapinto, que buscará aprovechar su posición de largada para pelear por los puntos en el circuito callejero estadounidense.
La clasificación también confirmó el buen rendimiento que mostró Alpine durante las últimas prácticas, con sus dos pilotos entre los diez mejores.
Fuente: TyC Sports.
Colapinto, disconforme pese a su buena clasificación: "Estábamos para mucho más"
Milei celebró la llegada de Tesla: "Por décadas vivimos detrás de nuestra propia cortina de hierro"
Siguen los playoffs en el Clausura: Argentinos recibe a Independiente
Olimpo y Tiro Federal juegan una final clave por el Clausura
Boca va por toda la gloria en la final de la Copa Sudamericana
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
El abogado de supermercadistas chinos locales afirmó que fueron víctimas de una emboscada
-
Noticias B23 horas ago
Investigan un nuevo ataque contra un comerciante chino
-
Noticias B15 horas ago
El Gobierno aprobó el RIGI de YPF para exportar gas licuado por más de US$ 50.000 millones
-
Noticias B23 horas ago
La FISA 2026 abre sus puertas con 250 expositores: "La gente se va a sorprender"
-
Noticias B17 horas ago
Evalúan presentar una denuncia federal por la contaminación del ex Centro de Compras
-
La región16 horas ago
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
-
Noticias A13 horas ago
Caso Cristian Lucero: la familia aseguró estar "disconforme" con la decisión del jurado
-
Noticias B19 horas ago
Susbielles, Bonacorsi y el robot "Robby" inauguraron la FISA 2026