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Sábado con lluvias y viento en Bahía: cómo seguirá el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con una temperatura máxima de 13 grados y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 13.
Durante la mañana se espera un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%. La temperatura rondará los 9 grados y el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Por la tarde, las condiciones comenzarán a desmejorar, con chaparrones y una probabilidad de lluvias de entre el 40 y el 70%. En ese período se registrará la temperatura máxima de 13 grados, mientras que el viento continuará desde el sur, con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Hacia la noche, el organismo prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 11 grados y el viento cambiará al sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde, por lo que el viento será otro de los factores a tener en cuenta a lo largo de la jornada.
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