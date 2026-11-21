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Colapinto, disconforme pese a su buena clasificación: "Estábamos para mucho más"
El piloto argentino largará noveno en el Gran Premio de Las Vegas, pero cuestionó lo ocurrido en la última tanda de clasificación. Explicó que los problemas para calentar los neumáticos y encontrar una buena posición en pista le impidieron conseguir un mejor resultado.
Franco Colapinto consiguió meterse entre los diez mejores en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y largará desde la novena posición en la carrera de este domingo. Sin embargo, el argentino no ocultó su frustración por los problemas que le impidieron aprovechar el potencial de su Alpine.
"No estoy conforme", reconoció el piloto de 23 años en declaraciones a ESPN, luego de una jornada en la que había mostrado un rendimiento competitivo y conseguido avanzar hasta la Q3.
Colapinto consideró que tenía posibilidades de ubicarse más arriba en la grilla, pero explicó que la estrategia se complicó durante los últimos minutos de la clasificación. "Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos", sostuvo.
El argentino detalló que uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con el rebufo, una técnica que permite aprovechar la estela de otro vehículo para ganar velocidad en las rectas.
Su intención era ubicarse detrás de los Mercedes para beneficiarse de esa situación, pero los movimientos de otros competidores alteraron sus planes. "Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío", explicó.
La situación también afectó la temperatura de los neumáticos, un factor determinante para conseguir una vuelta rápida. "La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Es una pena porque estaba el potencial", lamentó.
Pese a la frustración, Colapinto destacó que el Alpine mostró una buena velocidad en las rectas, una característica que podría resultar favorable durante la competencia.
En un comunicado difundido por la escudería francesa, el argentino también reconoció que el equipo esperaba conseguir un mejor resultado, aunque valoró que ambos pilotos lograran avanzar a la última tanda clasificatoria.
Su compañero Pierre Gasly también consiguió meterse entre los diez mejores y partirá desde el octavo lugar. "Vamos a hacer una buena largada, hay que avanzar en la largada e ir para adelante después", afirmó Colapinto, que buscará regresar a la zona de puntos después de seis Grandes Premios sin conseguirlo.
El argentino acumula 27 puntos en el campeonato y ocupa el duodécimo puesto de la clasificación de pilotos. Su última carrera con puntos fue el Gran Premio de Madrid, donde terminó séptimo.
Tal como señala Infobae, la carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo desde la 1 de la madrugada, hora argentina, sobre 50 vueltas al circuito callejero estadounidense.
La competencia podrá seguirse por Fox Sports, Disney+ y F1 TV.
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