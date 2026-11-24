

Lionel Messi no solo dejó una huella imborrable en la historia del Balón de Oro, sino que también tuvo un papel activo en la elección de sus ganadores. El sitio oficial del galardón difundió un repaso de las 11 votaciones en las que participó el crack rosarino y reveló qué futbolistas integraron sus podios a lo largo de los años.

El ídolo de Argentina acumula ocho conquistas en su carrera, un récord absoluto, y también tuvo la posibilidad de elegir a sus favoritos. Entre 2011 y 2015 participó de la votación del premio principal, cuando los capitanes de los seleccionados nacionales formaban parte del jurado. Desde 2021, en cambio, comenzó a intervenir en la elección del Trofeo Kopa, reservado para distinguir al mejor talento joven.

Uno de los aspectos más destacados del registro es la presencia de cuatro compatriotas: Sergio Agüero, elegido en dos oportunidades, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho. Los tres primeros aparecieron en las elecciones del premio principal, mientras que el actual delantero de Aston Villa fue incluido entre los candidatos al Kopa.

En sus votaciones para el Balón de Oro, Leo se inclinó exclusivamente por jugadores que compartieron equipo con él en Barcelona o en la Selección. Andrés Iniesta fue su elección más recurrente: ocupó un lugar en sus cinco podios y encabezó dos de ellos.

Una de las elecciones más significativas llegó en 2014, después de la final del Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, Messi ubicó a Di María en el primer puesto y a Mascherano en el tercero. El sistema otorgaba cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

En cuanto al Trofeo Kopa, la Pulga intervino en seis ediciones. Su participación más reciente tuvo un peso determinante: su elección fue decisiva para que Lamine Yamal superara a Pau Cubarsí por 96 votos contra 94.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

2011: Xavi Hernández (1°), Andrés Iniesta (2°) y Sergio Agüero (3°).

2012: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Sergio Agüero (3°).

2013: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Neymar (3°).

2014: Ángel Di María (1°), Andrés Iniesta (2°) y Javier Mascherano (3°).

2015: Luis Suárez (1°), Neymar (2°) y Andrés Iniesta (3°).

Todos los votos de Messi para el Trofeo Kopa

2021: Pedri (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2022: Gavi (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2023: Jamal Musiala (1°), Pedri (2°) y Jude Bellingham (3°).

2024: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) y Alejandro Garnacho (3°).

2025: Lamine Yamal (1°), Désiré Doué (2°) y Pau Cubarsí (3°).

2026: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) e Ibrahim Maza (3°).

Fuente. TyC Sports