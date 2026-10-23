Incendio causa importantes daños en un dúplex del barrio Palos Verdes

Un incendio se registró en un dúplex ubicado en Charcas al 3200, en el barrio Palos Verdes de Bahía Blanca. El foco se inició en la planta baja, mientras sus moradores estaban en el primer piso del domicilio.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia tuvieron que forzar el ingreso al inmueble para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara. Allí residen Tomás Álvarez (fue asistido por inhalación de humo), su pareja Brenda Müller y el pequeño hijo de ambos.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del episodio. En el operativo intervinieron bomberos del Cuartel Central, personal de Defensa Civil y efectivos policiales.