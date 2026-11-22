Un hombre de 39 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda, en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta. Durante el operativo, la Policía encontró partes de una moto que tenía pedido de secuestro y una planta de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de José Ingenieros 2200, a partir de una investigación por un hurto ocurrido el pasado 8 de noviembre en calle 12 de Octubre.

En el lugar, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo investigado.



Sin embargo, los uniformados también encontraron el cuadro y el motor de una Gilera Smash que registraba un pedido de secuestro activo, solicitado en el marco de otra causa que tramita en la Comisaría Cuarta.

Por este motivo, fue detenido Sebastián Ceballos, acusado del delito de encubrimiento. Además, durante la requisa se halló una planta de marihuana.



El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º1 de Bahía Blanca, mientras que en la investigación intervienen las UFIJ N.º 7 y N.º 19.

Otro detenido por circular en una moto robada

En otro procedimiento policial, un joven de 23 años fue detenido cuando circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por un hurto ocurrido días atrás.

El operativo se realizó ayer alrededor de las 17, en la intersección de Indiada y Humboldt, cuando efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a Santiago Ezequiel García (23), quien se desplazaba a bordo de una Mondial.



Al verificar los datos del vehículo, los uniformados constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 12 de noviembre, solicitado por la Comisaría Tercera en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta.



Por este motivo, el joven fue trasladado a la Comisaría Tercera, junto con el rodado secuestrado. En la causa interviene la UFIJ N.º2.