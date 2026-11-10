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Video: así rescataron los bomberos a dos menores del incendio en el centro
Fueron atendidos por inhalación de humo.
Dos menores de edad fueron rescatados por los bomberos la tarde de este martes tras un incendio en un bazar ubicado en la primera cuadra de Chiclana.
Los niños con edades de 12 y 14 años, estaban en la planta alta de la edificación y los equipos de emergencia lograron sacarlos a través de las ventanas de enfrente.
Una vez fuera del lugar fueron atendidos por inhalación de humo, sin que hasta el momento se reporte alguna otra persona lesionada.
El incendio ocurrió cerca de las 18 horas y la columna de humo negro se observaba desde lejos y varias dotaciones de bomberos fueron necesarias para sofocarlo.
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