Aseguran que el bazar que se incendió podría ser demolido por riesgo de derrumbe

El bazar chino ubicado en Chiclana al 100, que sufrió un importante incendio el martes por la tarde, podría tener que ser demolido debido a los graves daños estructurales que provocaron las llamas. Así lo teorizó Juan Ignacio Vitalini, abogado de los responsables del comercio, quien confirmó que este jueves volvió a detectarse humo en el interior del inmueble.

"La Policía constató la presencia nuevamente de humo, por eso se decidió convocar a los bomberos por precaución", explicó el letrado a La Brújula 24. Vitalini describió un panorama preocupante respecto del estado del edificio y reconoció que existe riesgo de derrumbe. "La estructura está totalmente endeble, el hierro totalmente retorcido, por eso es que corre el riesgo de derrumbe en la losa", detalló.

En ese sentido, sostuvo que "lo más probable es que haya que derrumbar el inmueble", aunque aclaró que todavía debe realizarse una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños. Según indicó, durante la jornada está previsto el ingreso de un profesional contratado por los responsables de la propiedad, quien analizará las condiciones de habitabilidad y seguridad de la construcción.

El abogado también aportó detalles sobre los propietarios del comercio. Explicó que se trata de una sociedad anónima representada por una ciudadana de origen chino que actualmente se encuentra en su país. Además, confirmó que este jueves llegó el esposo de la mujer, quien buscará comunicarse con los empleados para reconstruir lo sucedido.

Uno de los momentos más dramáticos del incendio fue el rescate de dos menores que se encontraban en la planta superior del establecimiento, donde también funcionaba una especie de depósito. "Los chicos que fueron rescatados son hijos de familiares de los dueños que estaban en ese momento atendiendo circunstancialmente el negocio. Por suerte ambos están fuera de peligro", señaló Vitalini.

El letrado recordó que el comercio estaba muy concurrido cuando comenzó el fuego, aunque la evacuación de los clientes y trabajadores se realizó rápidamente. "Lo más dificultoso fueron los dos chicos que estaban arriba. Tuvieron que salir por la reja", relató sobre el operativo de rescate.

En cuanto al origen del incendio, explicó que todavía no se pudo establecer qué provocó las llamas y que será necesario conocer el testimonio de los trabajadores que se encontraban en el establecimiento. "Tenemos que lograr hablar con esos dos empleados, a ver si recuerdan algo, vieron algo, sospechan de algo, sin perjuicio de que obviamente ahora el dueño mandará a realizar la pericia correspondiente", manifestó.

De todos modos, Vitalini consideró que el fuego se habría originado de manera fortuita. "Entiendo que el hecho fue accidental", expresó, aunque la causa deberá determinarse mediante las pericias.

Finalmente, explicó que los responsables del comercio llegaron a la ciudad desde Rosario y que cuentan con otro bazar ubicado en calle San Martín. El establecimiento comercializaba una amplia variedad de productos, entre ellos bijouterie, herramientas, artículos de decoración, utensilios de cocina y maquillaje, lo que contribuyó a la magnitud de las pérdidas materiales.

Por el momento, el inmueble permanece clausurado y su futuro dependerá de los resultados de la evaluación estructural, que permitirá establecer si es posible recuperar la construcción o si será necesario avanzar con su demolición.