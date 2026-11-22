Por Juan Tucat, redacción de La Brújula 24 (@TucatJuan)

Con la llegada de las temperaturas más elevadas y la persistencia de condiciones de humedad, las moscas y los mosquitos vuelven a convertirse en protagonistas de la vida cotidiana. Su presencia en viviendas, patios y espacios públicos genera molestias, pero también plantea interrogantes sobre los riesgos sanitarios y las medidas más efectivas para combatirlos.

Para comprender qué ocurre con estos insectos y por qué las condiciones ambientales favorecen su proliferación, el programa Nunca es tarde, que se emite por La Brújula 24, entrevistó a la doctora Natalia Stefanazzi, docente e investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR) y de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Durante la charla, la especialista explicó que la combinación de temperaturas elevadas y humedad ambiental puede acelerar considerablemente el ciclo reproductivo de los mosquitos, además de favorecer su supervivencia.

"Todo el ciclo de desarrollo está íntimamente ligado con la temperatura y la humedad", señaló.

Según detalló, cuando las temperaturas se mantienen por encima de los 20 grados, los tiempos de desarrollo de estos insectos se reducen notablemente. "Con 10 o 15, tal vez el mosquito, desde el huevo hasta llegar a adulto, tarda entre 20 y 25 días. Con temperaturas de 25 grados, en una semana tenés todo el ciclo completo", explicó.

Esta diferencia resulta determinante para comprender por qué las poblaciones pueden subir rápidamente durante los meses más cálidos.

La humedad también desempeña un papel fundamental. Stefanazzi recordó que Bahía Blanca se encuentra en una región de características semiáridas, por lo que los períodos de elevada humedad generan condiciones especialmente favorables para estos insectos.

Para dimensionar su capacidad reproductiva, aportó un dato llamativo: una hembra puede llegar a poner alrededor de 1.200 huevos a lo largo de su vida, siempre que encuentre las condiciones ambientales favorables.

El peligro del dengue y la importancia de eliminar los criaderos

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue. Stefanazzi explicó que se trata de una especie que ha conseguido adaptarse a condiciones climáticas que anteriormente limitaban su presencia en determinadas regiones del país.

"Aedes era un mosquito que no estaba en esta zona porque era un mosquito que no se aguantaba el frío", recordó.

Sin embargo, destacó que existen investigaciones que documentan su capacidad de persistir en los períodos de temperaturas más bajas. Y advirtió que se trata de un mosquito asociado a ambientes domésticos, lo que vuelve fundamental la participación de los vecinos en las tareas preventivas.

En ese sentido, sostuvo que las campañas de fumigación son herramientas útiles, pero tienen limitaciones importantes. "La fumigación es útil para exterminar a los adultos. Los huevos y las larvas no se mueren con los fumigantes", explicó.

Por eso, insistió en que la medida más importante consiste en eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua.

La especialista recordó que el Aedes aegypti puede utilizar espacios extremadamente pequeños para depositar sus huevos, incluso tapitas de gaseosas. También señaló que no alcanza únicamente con renovar el agua de los recipientes utilizados para las mascotas.

"Esos recipientes hay que llevarlos adentro de casa, pasarles una buena esponja o un cepillo por todas las paredes, porque las hembras pegan los huevos en las paredes del recipiente", explicó.

Los huevos pueden resistir largos períodos sin agua y reanudar su desarrollo cuando vuelven a entrar en contacto con la humedad. De esta manera, un recipiente aparentemente limpio puede transformarse nuevamente en un criadero si no se eliminan los huevos adheridos a sus superficies.

Insecticidas: la advertencia sobre su uso excesivo

Otro de los temas abordados fue la aparente resistencia que desarrollan moscas y mosquitos frente a los insecticidas de uso doméstico.

Stefanazzi confirmó que este fenómeno existe y explicó que está relacionado con la utilización reiterada de las mismas sustancias químicas. "Las moléculas químicas de los insecticidas que se vienen usando hace décadas son más o menos siempre las mismas. Eso ha hecho que claramente los bichos generen resistencia", afirmó.

La investigadora advirtió que aumentar las cantidades utilizadas no constituye una solución y puede incrementar los riesgos para la salud. En particular, cuestionó el uso indiscriminado de aerosoles insecticidas dentro de las viviendas y llamó la atención sobre aquellos productos que no tienen olor.

Según explicó, la ausencia de olor puede llevar a las personas a utilizar cantidades excesivas sin advertir la concentración del producto en el ambiente. "Nosotros, al no olerlo, terminamos vaciando un pote de insecticida en la habitación. Eso termina siendo peor", sostuvo.

También recordó que las sustancias utilizadas para combatir insectos pueden afectar a otros organismos, incluidos seres humanos y mascotas, aunque las consecuencias dependen de la dosis y del tipo de exposición. Por eso, recomendó respetar indicaciones de los fabricantes, abandonar los ambientes durante el tiempo establecido y ventilar correctamente antes de volver a ocuparlos.

La misma precaución debe mantenerse durante las campañas de fumigación en espacios públicos. En esos casos, destacó la importancia de atender los avisos municipales, mantener cerradas las ventanas y evitar permanecer al aire libre durante las aplicaciones, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios.

¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas?

Durante la entrevista también surgió una de las preguntas más habituales: ¿es verdad que los mosquitos prefieren picar a determinadas personas?

La respuesta de Stefanazzi fue afirmativa. La investigadora explicó que las hembras, responsables de las picaduras, poseen mecanismos que les permiten detectar a sus posibles huéspedes. Uno de ellos es la percepción del dióxido de carbono que liberan las personas al respirar.

Sin embargo, ese no es el único factor. "Todos tenemos una especie de nube química de aromas alrededor de nuestra piel que es característica de cada uno de nosotros", explicó.

Esa combinación de sustancias puede resultar más atractiva para los mosquitos en algunas personas que en otras. Por eso, en una misma reunión al aire libre, alguien puede recibir numerosas picaduras mientras otra persona prácticamente no resulta afectada.

"Hay personas que tienen una nube química que atrae más a los mosquitos y otras que no. Eso es cierto", aseguró.

Repelentes naturales, citronela y espirales: qué funciona realmente

La especialista también analizó la efectividad de los repelentes naturales y de las numerosas recetas caseras que circulan por las redes sociales. Reconoció que hay sustancias de origen vegetal con propiedades repelentes comprobadas, pero advirtió que no todas ofrecen la misma protección ni tienen una duración equivalente a la de los productos comerciales formulados y evaluados para ese fin.

Uno de los ejemplos mencionados fue la citronela. Stefanazzi contó que existen fundamentos científicos sobre su capacidad para repeler determinados insectos y recordó que se utiliza en velas, antorchas y algunos productos destinados a la aplicación sobre la piel. Sin embargo, recomendó prestar atención a las indicaciones de los envases, particularmente cuando se trata de productos para niños.

También se refirió a las mezclas caseras que se difunden como alternativas a los repelentes comerciales. "Hay que tener mucho cuidado con estas recetas", advirtió.

Explicó que determinados ingredientes pueden provocar alergias o reacciones no deseadas y que, además, existe el riesgo de generar una falsa sensación de protección.

En cuanto a los espirales, contó que suele utilizarlos en el exterior de las ventanas para dificultar el ingreso de mosquitos sin introducir el humo en los ambientes.

Respecto de las tabletas eléctricas, señaló que presentan diferencias con los insecticidas en aerosol, aunque recomendó evitar su utilización indiscriminada en habitaciones cerradas.

La investigadora planteó que una de las alternativas más razonables consiste en combinar distintas herramientas preventivas, mediante lo que se conoce como manejo integrado de plagas.

El objetivo es reducir las poblaciones de insectos sin depender exclusivamente de aplicaciones químicas cada vez más frecuentes.

El papel de los insectos en el ambiente

Más allá de las molestias que generan, Stefanazzi recordó que moscas y mosquitos también cumplen funciones dentro de los ecosistemas.

Las larvas de numerosas especies de mosquitos, por ejemplo, constituyen alimento para distintos organismos acuáticos.

Otros insectos participan en procesos de polinización y forman parte de las cadenas alimentarias que sostienen la biodiversidad. "Todo ser vivo forma parte de una cadena trófica", remarcó.

La investigadora reconoció, de todas maneras, que algunas especies que se han adaptado a vivir junto a los seres humanos representan problemas sanitarios difíciles de controlar.

En el caso de las moscas, destacó que una de las principales herramientas preventivas consiste en mejorar el manejo de los residuos y evitar las condiciones que favorecen su reproducción.

La conclusión de la especialista fue que el control de moscas y mosquitos requiere combinar medidas individuales y colectivas. Las fumigaciones pueden contribuir a bajar las poblaciones adultas, pero su efectividad será limitada si continúan existiendo lugares donde los insectos pueden reproducirse.

Con temperaturas que favorecen ciclos de desarrollo cada vez más rápidos, eliminar los recipientes con agua acumulada, mantener limpios los espacios domésticos y utilizar correctamente los productos de protección se convierten en acciones fundamentales para reducir su presencia y prevenir enfermedades.