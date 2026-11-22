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Una marea azul y oro copó el Teatro Municipal tras la consagración de Boca
La consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana desató una multitudinaria celebración en el Teatro Municipal.
Boca volvió a gritar campeón a nivel internacional y la alegría se trasladó también a Bahía Blanca. Tras el triunfo por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro, que le permitió quedarse con la Copa Sudamericana, cientos de simpatizantes se reunieron en el Teatro Municipal para celebrar la conquista.
El festejo tuvo como punto de encuentro las inmediaciones del Teatro Municipal, que se iluminó de rojo en medio de una verdadera fiesta azul y oro. Banderas, cánticos, humo y una multitud de hinchas le dieron color a una noche que se extendió entre abrazos y festejos.
El equipo xeneize se impuso con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, dominó gran parte del encuentro y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años.
Los festejos de Boca Campeón en Bahía Blanca https://t.co/N6LVh3Zh4T— Franco Bahl Bariani (@franbahlbariani) November 22, 2026
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