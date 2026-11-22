La alegría por la conquista de la Copa Sudamericana terminó con un inesperado momento de preocupación para Boca. Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo, minutos después de la consagración frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

El episodio ocurrió durante una transmisión de Dsports, cuando el mediocampista compartía sus sensaciones por el título. “Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos...”, alcanzó a expresar antes de desviar la mirada, perder el equilibrio y desplomarse frente a las cámaras.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026



Paredes había dejado el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Tomás Belmonte debido a una baja de presión, presuntamente provocada por las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.

En conferencia de prensa, el entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó que las molestias habían comenzado antes de finalizar la primera etapa. “Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el descanso mejoró un poco, pero a los 10 minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados”, relató. Además, destacó que el propio jugador reconoció sus dificultades físicas y solicitó el cambio.

Más allá del susto, el técnico aprovechó para destacar el papel de Paredes dentro del equipo. “Como persona siempre trata de sacar lo mejor de todos y dentro del campo es un crack. Es un líder positivo que necesita todo entrenador”, sostuvo al referirse a uno de los referentes del plantel campeón.

Tras recibir asistencia inmediata, el volante recuperó la estabilidad, aunque fue trasladado a una clínica de Barranquilla para someterse a estudios médicos preventivos. La situación también obligó a demorar el regreso del plantel de Boca a la Argentina, inicialmente previsto para la madrugada.



Finalmente, fue el propio Paredes quien se encargó de llevar tranquilidad a los hinchas a través de sus redes sociales. Con una cuota de humor, publicó: “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. Un mensaje que permitió cerrar con alivio una noche que, entre festejos y preocupación, difícilmente olvidará.

Con información de La Nación