Deportes
Leandro Paredes se desmayó durante una nota tras el título de Boca
El mediocampista sufrió una descompensación en plena entrevista televisiva, recibió asistencia médica y fue trasladado a una clínica por precaución.
La alegría por la conquista de la Copa Sudamericana terminó con un inesperado momento de preocupación para Boca. Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo, minutos después de la consagración frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.
El episodio ocurrió durante una transmisión de Dsports, cuando el mediocampista compartía sus sensaciones por el título. “Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos...”, alcanzó a expresar antes de desviar la mirada, perder el equilibrio y desplomarse frente a las cámaras.
🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB— Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026
Paredes había dejado el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Tomás Belmonte debido a una baja de presión, presuntamente provocada por las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.
En conferencia de prensa, el entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó que las molestias habían comenzado antes de finalizar la primera etapa. “Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el descanso mejoró un poco, pero a los 10 minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados”, relató. Además, destacó que el propio jugador reconoció sus dificultades físicas y solicitó el cambio.
Más allá del susto, el técnico aprovechó para destacar el papel de Paredes dentro del equipo. “Como persona siempre trata de sacar lo mejor de todos y dentro del campo es un crack. Es un líder positivo que necesita todo entrenador”, sostuvo al referirse a uno de los referentes del plantel campeón.
Tras recibir asistencia inmediata, el volante recuperó la estabilidad, aunque fue trasladado a una clínica de Barranquilla para someterse a estudios médicos preventivos. La situación también obligó a demorar el regreso del plantel de Boca a la Argentina, inicialmente previsto para la madrugada.
Finalmente, fue el propio Paredes quien se encargó de llevar tranquilidad a los hinchas a través de sus redes sociales. Con una cuota de humor, publicó: “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. Un mensaje que permitió cerrar con alivio una noche que, entre festejos y preocupación, difícilmente olvidará.
Con información de La Nación
La ciencia explica el avance de moscas y mosquitos en Bahía
Semana decisiva en el Congreso: reforma política, Presupuesto 2027 y debut de Santilli
Leandro Paredes se desmayó durante una nota tras el título de Boca
Olimpo visita a Douglas Haig y busca dar el primer paso hacia la final por el ascenso
Bella Vista y Libertad se juegan el pase a la final del Clausura
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Ex Centro de Compras: "Durante 11 meses no tuvimos ninguna respuesta de los propietarios"
-
Noticias B23 horas ago
Buscan mejorar 250 viviendas en Bahía durante 2027: cuáles son los barrios incluidos
-
Noticias B21 horas ago
Sobrevivió a la tragedia de Bahiense del Norte y ahora puede quedarse sin casa
-
Noticias B17 horas ago
Quedó en libertad el chofer de Uber que agredió a un jubilado
-
Deportes15 horas ago
Olimpo venció a Tiro Federal, ganó el Clausura y jugará por el ascenso
-
Noticias B17 horas ago
Un proyecto de ley provincial propone cárcel para los casos de maltrato animal
-
Noticias A16 horas ago
La explicación de un experto sobre perros que detectan enfermedades en los humanos
-
De Ayer a Hoy13 horas ago
Sergio Massarella y la política: "Creo que ocupar un cargo no es eterno"