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Incendio del bazar: inhabilitan la parada de colectivos en la primera cuadra de Chiclana
Además, solicitaron a automovilistas y peatones transitar por la zona con suma precaución.
El Municipio informó que, debido al incendio del bazar registrado durante la tarde de este martes, la parada de colectivos ubicada en calle Chiclana al 100 (primera cuadra) está temporalmente inhabilitada.
De momento, no se precisó cuánto tiempo se mantendrá esta situación y recomendaron tomar en cuenta la parada previa (primera cuadra de Estomba) o la posterior (Chiclana al 300).
Por otro lado, solicitaron a automovilistas y peatones transitar por la zona con suma precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.
Incendio del bazar: inhabilitan la parada de colectivos en la primera cuadra de Chiclana
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