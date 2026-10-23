Cambios en las ciclovías: el Municipio explicó por qué eliminan cinco tramos y anticipó que seguirán revisando la red

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por mayoría la eliminación de cinco tramos de ciclovías y modificaciones en otros recorridos de la ciudad. Desde el Municipio explicaron que la medida busca mejorar la seguridad de ciclistas y automovilistas, a partir de un análisis sobre el funcionamiento de la red existente.

El ingeniero Martín De Charras, integrante de la Subsecretaría municipal de Movilidad Urbana y Transporte, brindó detalles de la iniciativa en diálogo con La Brújula 24 y aseguró que los cambios responden a problemas detectados en distintos sectores.

“Hemos propuesto que ha salido aprobado en el Concejo una serie de modificaciones que entendemos que son para resolver algunos conflictos que se venían dando, sobre todo en lo que es la seguridad del ciclista y a la vez en la seguridad de los conductores”, explicó.

El funcionario señaló que las decisiones tienen como antecedente un estudio realizado junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) durante 2024, en el que se analizaron los recorridos y su utilización.

“Todo surge en un estudio que se hizo junto con la UTN”, afirmó. Según detalló, ese trabajo permitió identificar tanto los sectores conflictivos como aquellos que registraban mayor circulación de bicicletas.

De Charras rechazó que las modificaciones impliquen un cambio de postura del Municipio respecto del uso de este medio de transporte.

El ingeniero Martín De Charras, integrante del equipo de la subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte.

“Nosotros creemos que es muy importante fomentar el uso de la bicicleta”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el objetivo es conservar los recorridos más utilizados, corregir situaciones de riesgo y trasladar determinadas trazas hacia espacios públicos donde sea posible separar a los ciclistas del tránsito automotor.

“Lo que buscamos es, de la red existente, validar cuáles eran las más utilizadas, mejorar la infraestructura”, manifestó.

Cuáles son las ciclovías que se eliminan

La ordenanza aprobada contempla la eliminación de cinco tramos:

Casanova: desde avenida Cerrito hasta Urquiza.

desde avenida Cerrito hasta Urquiza. San Andrés: desde Payró hasta Cerrito.

desde Payró hasta Cerrito. Azara: desde D'Orbigny hasta Napostá.

desde D'Orbigny hasta Napostá. Avenida Alem: desde Córdoba hasta San Juan.

desde Córdoba hasta San Juan. Hipólito Yrigoyen: desde Zelarrayán hasta Urquiza.

Además, se aprobaron modificaciones en otros recorridos. La bicisenda de avenida Cerrito, que comenzaba en Jacksonville y terminaba en Casanova, pasará a finalizar en Inmigrantes.

Por otra parte, la de Balboa, que se extendía desde Azara hasta Agustín de Arrieta, ahora comenzará en Sarratea.

Uno de los principales cambios se producirá en Altos de Palihue, donde el carril que llega hasta la Universidad Nacional del Sur por San Andrés será trasladado a Jacksonville, en paralelo al Club de Golf, entre Cerrito y Payró.

De Charras explicó que San Andrés concentra una circulación importante de estudiantes que se movilizan caminando, en bicicleta y en automóvil.

Según indicó, Jacksonville permitirá desplazamientos más seguros y cómodos, además de presentar una pendiente menor, lo que facilita el recorrido de los ciclistas.

Qué pasará con las ciclovías de Alem y la UNS

Durante la entrevista también fue consultado por la situación de avenida Alem, donde algunos sectores dejaron de tener separadores físicos, mientras que otros mantienen la demarcación sobre el pavimento.

El funcionario aclaró que la ciclovía de San Juan continuará funcionando, debido a su utilización por parte de los estudiantes universitarios.

Explicó que desde allí los ciclistas pueden continuar por López Francés y utilizar el nuevo recorrido construido sobre el paseo que comunica con el campus de la UNS.

Respecto de Alem, señaló que habían quedado sectores discontinuos, particularmente en las conexiones con Primera Junta y Agustín Álvarez, que tenían escasa utilización.

La intención municipal es priorizar recorridos más directos y aprovechar espacios como el Parque de Mayo, evitando desvíos innecesarios.

La diferencia entre ciclovías y bicisendas

De Charras también explicó que las ciclovías comparten la calzada con los automóviles y cuentan con separadores físicos, mientras que las bicisendas se desarrollan sobre espacios públicos o sectores verdes.

En este último caso, la infraestructura se delimita mediante señalización horizontal y cartelería, sin necesidad de instalar los tradicionales postes amarillos.

El funcionario sostuvo que uno de los objetivos es reducir las situaciones de riesgo que se producen cuando bicicletas y automóviles comparten determinados sectores.

Como ejemplo, mencionó las modificaciones realizadas en 2024, cuando se trasladó el estacionamiento hacia la acera opuesta en algunos recorridos para mejorar la visibilidad.

También destacó el proyecto de la bicisenda diagonal hacia el Puerto, de aproximadamente seis kilómetros, que permitirá conectar el centro con el área portuaria y tendrá solamente cuatro cruces vehiculares.

¿Habrá nuevas modificaciones?

Consultado sobre si la aprobación del Concejo constituye la última intervención sobre la red, De Charras adelantó que el Municipio continuará evaluando los recorridos existentes.

“No, siempre se va a seguir estudiando, buscando aquellos lugares que crean que son conflictivos o que entendemos que se puede mejorar”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el propósito es avanzar con corredores que conecten distintos puntos de Bahía Blanca y permitan que las bicicletas circulen sin compartir necesariamente el espacio con los automóviles.

La ordenanza fue aprobada con los votos de La Libertad Avanza y el peronismo, mientras que Somos Bahía y los concejales de la UCR se pronunciaron en contra.