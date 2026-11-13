Incendio del bazar: se descubrió que hubo una llama ajena al lugar

La investigación sobre el incendio que destruyó el bazar ubicado en Chiclana al 100, en pleno centro de Bahía Blanca, permitió establecer un dato clave sobre el origen del fuego: las llamas no comenzaron por un desperfecto eléctrico, sino por el aporte de una fuente de calor o incandescencia ajena a las instalaciones del inmueble.

De acuerdo con la información obtenida durante el análisis del lugar, el incendio se inició en un sector del primer piso del comercio, donde las características de los daños permitieron identificar el área en la que comenzó el siniestro.

Si bien se pudo descartar una causa eléctrica, los elementos disponibles no permiten determinar si el fuego fue provocado intencionalmente o si se originó por un descuido.

Entre las hipótesis que se contemplan aparece la posibilidad de que una colilla de cigarrillo u otro elemento incandescente haya desencadenado el incendio. Sin embargo, la magnitud de la destrucción hace prácticamente imposible encontrar restos materiales que permitan confirmar esa circunstancia.

Por ese motivo, la investigación logró avanzar sobre el mecanismo que dio origen a las llamas, pero todavía no puede establecer cómo se produjo el aporte de fuego ni si existió alguna responsabilidad intencional.

El incendio ocurrió durante la tarde del martes y provocó importantes daños en el comercio, cuya estructura quedó seriamente comprometida.

El abogado Juan Ignacio Vitalini, representante de la familia damnificada, había explicado a La Brújula 24 que el inmueble permanecía clausurado por disposición de las autoridades y que un profesional debía evaluar las condiciones de seguridad y el riesgo de derrumbe.

También indicó que especialistas de los edificios vecinos, correspondientes al ICBC y al BBVA Francés, habían realizado inspecciones para verificar posibles daños en sus instalaciones.

Mientras continúa la evaluación de las consecuencias estructurales, la principal conclusión sobre el origen del siniestro es que no hubo una falla eléctrica, aunque sigue sin poder establecerse si existió intencionalidad o negligencia.