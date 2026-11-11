Incendio y rescate en el centro: "Fue una situación traumática"

El director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, destacó el operativo que permitió rescatar a dos menores atrapados durante el incendio que se desató el martes por la tarde en un bazar ubicado en la primera cuadra de Chiclana. En diálogo con La Brújula 24, remarcó la rápida intervención de los equipos de emergencia y explicó cómo actuar ante situaciones similares.

"Bahía Blanca cuenta con un servicio de emergencia de muy buena calidad. Más allá de las pérdidas materiales, no tuvimos que lamentar pérdidas físicas ni humanas. Los chicos hicieron un excelente trabajo", expresó durante una entrevista en el programa Bahía Hoy.

Los dos menores, de aproximadamente 12 y 14 años, fueron rescatados desde la planta alta del inmueble y trasladados al Hospital Municipal por el personal del servicio de emergencias Siempre, debido a que habían inhalado humo.

Sepúlveda describió el escenario que encontraron los rescatistas al llegar al lugar. "Fue una situación muy compleja y traumática. Cuando llegaron los servidores, el incendio ya estaba declarado", señaló.

Además, explicó que la presencia de aberturas favoreció la propagación de las llamas, debido al ingreso de aire que alimentaba el fuego. A esto se sumó la dificultad para poder evacuar a los menores, ya que las ventanas del primer piso estaban protegidas por rejas que debieron ser cortadas.

El funcionario precisó que una dotación de Defensa Civil se encontraba en avenida Colón al 2000 cuando recibió el llamado y se dirigió rápidamente al lugar, al igual que los Bomberos del Cuartel Central. En el operativo también participaron Bomberos Alberdi, White y Cerri, efectivos policiales, personal de Tránsito, ambulancias y distintas áreas municipales. La intervención permitió controlar el incendio y evitar que las llamas provocaran mayores daños en los edificios linderos.

"Cuando veo los videos siento orgullo por cómo se trabajó y por todos los años que nos fuimos preparando. El sistema de emergencias de la ciudad es cada vez más profesional", sostuvo Sepúlveda, quien agradeció también a los vecinos por respetar el vallado de seguridad.

Durante la entrevista, el titular de Defensa Civil aprovechó para brindar recomendaciones sobre cómo actuar ante un principio de incendio. "Lo primero que tenemos que hacer es avisar a todos los ocupantes del lugar y evacuar. Cada ambiente que se va desocupando debe quedar con la puerta cerrada", explicó.

Según detalló, cerrar las puertas ayuda a limitar el ingreso de oxígeno y puede reducir la propagación del fuego mientras llegan los bomberos. También advirtió que, cuando las llamas ya no pueden controlarse de manera segura, no se debe intentar combatirlas ni regresar al inmueble. "Siempre lo importante es evacuar el lugar, llamar al servicio de emergencia y cerrar puertas. No se vuelve a ingresar por ningún motivo", insistió.

Sepúlveda también recomendó que cada familia tenga previsto un plan de evacuación y que todos sus integrantes conozcan las posibles salidas y los pasos a seguir ante una emergencia. "Tenemos que charlarlo y naturalizarlo. Si sabemos de antemano cómo vamos a actuar, va a ser mucho más fácil y vamos a evitar inconvenientes mayores", afirmó.

Finalmente, confirmó que el incendio se habría iniciado en la planta alta, donde funcionaban una parte de la vivienda y un sector utilizado como depósito del comercio.

De todos modos, aclaró que las causas todavía no fueron determinadas y que serán establecidas mediante las pericias correspondientes. "El personal de Bomberos Central va a realizar la pericia y ahí se determinará cuál fue la causa del siniestro", concluyó.