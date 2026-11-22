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Olimpo visita a Douglas Haig y busca dar el primer paso hacia la final por el ascenso
El aurinegro jugará desde las 17 en Pergamino por la ida de las semifinales de la Reválida del Federal A. La serie se definirá en el Roberto Carminatti, donde el equipo bahiense contará con ventaja deportiva.
Olimpo afrontará este domingo un nuevo desafío en su objetivo de regresar a la Primera Nacional cuando visite a Douglas Haig de Pergamino por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.
El encuentro comenzará a las 17 y será dirigido por Guillermo Adrián González, de Resistencia. Estará acompañado por Matías Coria, de Cañada de Gómez, y Hugo Fleitas, de Rosario, como asistentes, mientras que Rodrigo Edgardo López, también de Resistencia, será el cuarto árbitro.
El conjunto dirigido por Carlos Mungo buscará conseguir un resultado favorable como visitante para afrontar la revancha con mayores posibilidades de alcanzar la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Olimpo llega a esta instancia después de eliminar a Kimberley de Mar del Plata en una serie que terminó igualada 2 a 2 en el resultado global.
En el partido de vuelta, disputado en el Roberto Carminatti, el aurinegro comenzó ganando prácticamente desde el vestuario, con un gol de Brian Guille a los 9 segundos. Sin embargo, Luis Miguel Pérez estableció el empate 1 a 1 para el conjunto marplatense durante el segundo tiempo.
La igualdad le permitió avanzar al equipo bahiense gracias a la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la competencia.
Esa condición también será determinante en las semifinales, ya que Olimpo definirá la serie como local y accederá a la final en caso de igualdad en el resultado global.
Por su parte, Douglas Haig consiguió su clasificación después de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, al que superó por 3 a 2 en el resultado global. El conjunto de Pergamino ganó 1 a 0 como local y empató 2 a 2 en condición de visitante.
La otra semifinal también comenzará este domingo. Sarmiento de La Banda recibirá a Cipolletti desde las 19.30, con arbitraje de Gustavo Federico Benítez, de Salta.
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