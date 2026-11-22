La primera noche de República Folklore en Buenos Aires estuvo marcada por la emoción y los homenajes a grandes figuras de la música argentina. Abel Pintos fue uno de los protagonistas de la jornada al recordar a Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, en un espectáculo que reunió a miles de personas en el Parque de la Ciudad.

El cantante abrió su presentación con "Taki Ongoy II", de Víctor Heredia, y "Para cantar he nacido", antes de recorrer algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, como "Sueño dorado" y "La llave". Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó cuando decidió rendir tributo a dos artistas que dejaron una huella profunda en la música nacional.

Pintos interpretó "Cactus" y "Zona de promesas", dos canciones de Cerati, y logró conectar su homenaje con el legado de Mercedes Sosa. La segunda tiene una historia particularmente emotiva: en 2009, la Negra la grabó a dúo con el exlíder de Soda Stereo para Cantora, su último trabajo discográfico, publicado pocos meses antes de su fallecimiento.



Aquella colaboración adquirió un significado todavía más profundo con el paso del tiempo. En 2010, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular en Caracas, Venezuela, y permaneció internado durante cuatro años, hasta su muerte en septiembre de 2014. Durante ese período, su madre lo acompañó y encontró en aquella grabación una expresión especial del vínculo que los unía.

De hecho, la madre del músico eligió "Zona de promesas" como una de las canciones más significativas de su hijo y explicó el motivo con una frase conmovedora: “Me quedo con la que leyó Mercedes Sosa porque habla de mí”. Esa historia volvió a cobrar protagonismo en la voz de Abel Pintos.

Con información de Infobae