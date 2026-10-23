El sábado seguirá con lluvias y frío, pero el domingo mejora

El tiempo inestable continuará este sábado en Bahía Blanca, con lluvias, lloviznas y posibilidad de algunos chaparrones durante buena parte de la jornada, aunque hacia la tarde comenzará una mejora que se consolidará durante el domingo, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

Según el pronóstico, el sábado presentará características similares a las de este viernes, con cielo mayormente cubierto y poca amplitud térmica. La mínima se ubicará entre los 9 y 10 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 16 y 17.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. A partir de ese momento comenzará una mejora definitiva y las lluvias se retirarán de la región.

El panorama será similar en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde también se prevén condiciones inestables durante buena parte del sábado.

Para el domingo, en cambio, se espera nubosidad variable y ausencia de precipitaciones. La mañana será fría, con una mínima de entre 7 y 8 grados, mientras que durante la tarde la temperatura podría acercarse a los 18 o 19.

Además, habrá algunos períodos con presencia de sol, aunque las nubes continuarán alternándose a lo largo del día. De esta manera, la segunda mitad del fin de semana presentará condiciones más favorables en Bahía Blanca y la zona.