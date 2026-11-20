El pronóstico del tiempo para este fin de semana largo anticipa que serán jornadas nubladas, con muy poca chance de lluvias y con altas temperaturas, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La temperatura máxima del sábado llegará hasta los 25 grados, con algo de inestabilidad. En cuanto al domingo, estará menos nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados.

Por otra parte, el lunes se espera mayor nubosidad, sin chances de lluvia y con una máxima de 27 grados.

En cuanto a la región, De Benedictis anticipó una situación muy similar a la de Bahía en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso para el fin de semana largo.