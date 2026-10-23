Deportes
Comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y se definen los playoffs
La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional arranca este viernes, con partidos cruciales para definir clasificados a los playoffs y la lucha por el título.
La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se iniciará este viernes y se prevé que será determinante para la clasificación a los playoffs.
La jornada comenzará a las 18:30 con el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Platense, que llegan en situaciones opuestas. El equipo de Mendoza ocupa el séptimo lugar en la Zona B con 20 puntos y se encuentra en plena lucha por una plaza en los playoffs, mientras que Platense está casi eliminado con solo 11 puntos.
Minutos después, a las 19, se disputará otro partido donde Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Sarmiento de Junín. El conjunto platense se posiciona cuarto en la Zona B con 22 puntos, a solo tres de los terceros, mientras que Sarmiento busca seguir su buena racha con 21 puntos.
A las 21:15, Tigre jugará contra Atlético Tucumán, en un choque clave para ambos equipos que necesitan ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los playoffs.
Esta jornada también es crucial en la disputa por el título de Campeón de Liga, que se otorga al mejor equipo de la tabla anual. Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran con 54 puntos, seguidos de Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza con 53, y Vélez con 52.
Fecha 14
Viernes 23 de octubre
18.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Uziga
18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Mihura
21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gonzalo Creimermann
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Manuel Girett
19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Maximiliano López Monti
21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Yamil Possi
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Felipe Viola
AVAR: Diego Verlota
21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Maximiliano Manduca
21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Joaquín Gil
Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Leandro Billanueva
21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Wenceslao Meneses
Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
Fuente: Cadena 3
Comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y se definen los playoffs
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