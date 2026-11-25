

Hay sonidos que no pertenecen únicamente a una época, sino a una identidad. El piano cadencioso, elegante y profundo de Carlos Di Sarli sigue latiendo en las milongas del mundo como una marca de agua de Bahía Blanca en la historia grande de la música ciudadana. Ese universo sensible y riguroso es el corazón de “Di Sarli y sus cantores”, el nuevo libro de los investigadores Gabriela Biondo y José Valle, que tendrá su esperada presentación oficial en la capital porteña el próximo martes 1 de diciembre, a las 18 horas, en la sede de la Academia Nacional del Tango (Avenida de Mayo 833).

Con entrada libre y gratuita, la velada se proyecta mucho más allá de un lanzamiento editorial para convertirse en una verdadera celebración del patrimonio tanguero. La mesa de exposición reunirá a figuras clave del estudio y la difusión del género: el presidente de la institución anfitriona, Gabriel Soria; la académica Sonia Ursini; y el reconocido especialista Claudio Torelli, junto a invitados especiales.

Como puente natural entre la palabra escrita y la emoción del escenario, la cantante Gaby —"la voz sensual del tango"— interpretará un puñado de joyas del repertorio disarliano. En el mismo marco, el tradicional ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida entregará distinciones a diversas personalidades de la cultura popular: la cantante Silvia Nieves, el productor y cantautor Carlos Varela, y los poetas Raimundo Rosales y Alejandro Szwarcman.

“Di Sarli y sus cantores” representa el tercer volumen de una ambiciosa serie de investigaciones iniciada por Biondo y Valle con Troilo y sus cantores y continuada con Pugliese y sus cantores. A través de este proyecto, la dupla autoral propone un abordaje original para estudiar a los grandes directores de la época de oro: analizar su estética, su conducción y su historia a partir de las voces, los presentadores y los letristas que integraron sus formaciones.

"El cantor de orquesta resulta un camino más que interesante para conocer a los directores: la forma de seleccionarlos, las aptitudes que en ellos buscaban, el repertorio y el tiempo que permanecieron en la formación", explican los autores sobre la metodología que vertebra su trabajo.

En las páginas del libro emerge el retrato de un Di Sarli exigente, perfeccionista y celoso de su sonido, pero también el magnetismo de una agrupación que era sinónimo de prestigio. "Cantar en su orquesta era un privilegio: sonaba de maravillas, se cobraba bien y el trabajo sobraba, ya que el éxito y la popularidad jamás lo abandonaron", sostienen Biondo y Valle. Al mismo tiempo, la obra rinde tributo a un actor silencioso pero decisivo: el "fanático disarliano", a quien señalan como el verdadero custodio que mantiene vigente al maestro "en cada radio, milonga y homenaje".

El recorrido biográfico ilumina a los grandes intérpretes que moldearon la época dorada de la orquesta —nombres indispensables como Roberto Rufino, Alberto Podestá, Jorge Durán, Mario Pomar, Oscar Serpa y Roberto Florio—, pero da un paso más allá en su compromiso historiográfico al rescatar del olvido a aquellos cantores que pasaron por las filas del maestro y cuyas voces, por los avatares de la industria, nunca llegaron a quedar impresas en el surco de un disco. Para los autores, adentrarse en esta investigación equivale a "encender una luz sobre el verdadero milagro de su orquesta... un estilo único que grabó el nombre de Bahía Blanca en el alma del mundo".

La edición dialoga también con las artes visuales y la excelencia editorial. Cuenta con el prólogo de Claudio Torelli, uno de los mayores conocedores de la trayectoria disarliana, y una portada ilustrada por el artista plástico bahiense Guillermo Arena. Biondo y Valle destacan además el aporte de Galo Valle en la corrección de textos e investigación, así como el respaldo de Gabriel Soria y Sonia Ursini.

La obra desembarca en Buenos Aires luego de su emotiva presentación en Bahía Blanca el pasado viernes 31 de julio en el emblemático Café Histórico. Su valor patrimonial ya fue refrendado en la tierra natal del compositor al ser declarada de Interés Municipal por el Instituto Cultural (Resolución RESOL-2026-4-E-MUNIBAHIAB-IC) y de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante (Expediente 398-HCD-2026).

Asimismo, el proyecto cuenta con el auspicio y la adhesión de la Academia Nacional del Tango y del Consulado General de Italia en Bahía Blanca, junto al acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes y un sólido entramado de instituciones y empresas comprometidas con la cultura Naional.