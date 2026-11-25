El Tiempo
Se anticipa un jueves con sol y ventoso
La mínima será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 28 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves en Bahía Blanca una jornada con tiempo estable, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 28, acompañada por viento y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Durante la madrugada el cielo permanecerá despejado, con una temperatura cercana a los 9 grados y viento del noreste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Por la mañana continuarán las condiciones de cielo despejado, con una temperatura de 19 grados. El viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
En horas de la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 28 grados y cielo ligeramente nublado. El viento soplará del oeste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque persistirán las ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche la temperatura descenderá a 24 grados, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 26, con cielo despejado durante gran parte del día y algo de nubosidad por la tarde. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.
Por su parte, Monte Hermoso registrará temperaturas de entre 9 y 28 grados, con cielo mayormente despejado, nubosidad variable hacia la tarde y la noche, y ráfagas que también podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En ambas localidades no se esperan precipitaciones.
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