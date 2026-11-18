El pronóstico para este jueves en Bahía Blanca anticipa una jornada con abundante nubosidad, temperaturas moderadas y condiciones de inestabilidad, con una baja probabilidad de chaparrones aislados.

Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, el panorama será muy similar al de este miércoles, aunque durante las primeras horas se sentirá un ambiente algo más fresco, con una temperatura mínima de entre 10 y 11 grados.

A lo largo del día, el termómetro registrará un ascenso moderado y la máxima se ubicará entre los 21 y 22 grados. El viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

La nubosidad será variable y persistirán las condiciones de inestabilidad. En ese contexto, no se descarta la aparición de algún chaparrón, aunque el especialista aclaró que la probabilidad de precipitaciones continúa siendo muy baja.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se esperan condiciones similares, con abundante nubosidad, humedad y temperaturas sin grandes variaciones. La posibilidad de chaparrones será algo mayor en la localidad balnearia, aunque también se mantendrá reducida.

De esta manera, el jueves transcurrirá sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas, con un panorama de inestabilidad que abarcará tanto a Bahía Blanca como al resto de la región.