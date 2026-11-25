Un hombre de 39 años fue hallado sin vida durante la mañana de este miércoles en una casa de calle Molina Campos al 3300, del barrio Villa Harding Green, y las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo su muerte.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por La Brújula 24, alrededor de las 11:45 efectivos de la Subcomisaría de Harding Green acudieron al domicilio tras un llamado al servicio de emergencias 911.

En el lugar se entrevistaron con un hombre de 65 años, quien manifestó haber encontrado a su hijo fallecido. Una de las hipótesis es que la víctima habría sufrido una caída accidental desde una escalera, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada.

Al lugar también acudió personal del SAME y se solicitó la intervención de peritos para determinar cómo se produjo el fallecimiento. En el caso tomó intervención la UFIJ N° 2.