Boca Juniors derrotó este miércoles por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a presentarse ante su público pocos días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y prolongó su buen momento con una nueva victoria.

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Paredes convirtió un penal sancionado por el árbitro Luis Lobo Medina, luego de revisar mediante el VAR una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área.

Con la ventaja, Boca buscó ampliar la diferencia y generó situaciones a través de Sebastián Villa y Tomás Belmonte, aunque encontró resistencia en la defensa mendocina.

Independiente Rivadavia también dispuso de algunas oportunidades, principalmente mediante Rodrigo Atencio y Leonard Costa, pero no logró superar al arquero Álvaro Montero.

Durante el encuentro, el conjunto local sufrió las lesiones de Milton Delgado y Williams Alarcón, quienes debieron abandonar el campo de juego. En sus lugares ingresaron el propio Alarcón y, posteriormente, Alan Velasco.

En el complemento, Boca mantuvo la iniciativa y contó con nuevas aproximaciones para ampliar el resultado. También se produjo el ingreso de Adam Bareiro, quien regresó a la actividad tras superar sus problemas físicos y tuvo oportunidades para convertir.

Finalmente, el Xeneize cerró la noche con una victoria por 2-0 y aseguró su continuidad en el certamen, en el que buscará avanzar a las semifinales cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con información de TyC Sports