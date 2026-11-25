La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a Alpine, la escudería de Franco Colapinto, y a Williams por incumplimientos del reglamento financiero correspondiente a la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ambas estructuras alcanzaron acuerdos con el organismo antes del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del campeonato 2026.

En el caso de Alpine, la infracción fue administrativa y no implicó superar el límite presupuestario. La FIA detectó imprecisiones en la documentación presentada, relacionadas con gastos de marketing, recursos humanos y otras actividades ajenas a la competición.

La escudería francesa deberá pagar una multa cuyo monto no fue informado oficialmente, además de los costos administrativos de la investigación. Según Motorsport, este tipo de sanciones suele oscilar entre los 300.000 y 500.000 dólares.

A través de un comunicado, Alpine reconoció la irregularidad: “El equipo acepta que cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo”.

Además, aseguró que los errores contables no representaron ninguna ventaja deportiva y sostuvo que “el reglamento financiero sigue siendo relativamente nuevo, evoluciona constantemente y es complejo”.

La situación de Williams fue diferente. El equipo británico excedió el presupuesto permitido en 627.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 820.000 dólares, lo que representa un 0,48% del límite establecido.

Aunque la FIA consideró que el incumplimiento fue involuntario, aplicó una multa económica y una reducción del 1,5% en las horas disponibles para pruebas de túnel de viento y simulaciones aerodinámicas durante los próximos 12 meses.

Esto significa que Williams pasará de 336 a 331 horas de túnel de viento durante el período actual y de 352 a 347 en la primera mitad de 2027.

Desde la escudería explicaron que la irregularidad surgió por gastos administrativos derivados de una reestructuración empresarial que consideraban excluidos del presupuesto.

“La integridad es un valor central de Williams y ahora podemos cerrar este caso y seguir concentrados en nuestro futuro”, afirmó un portavoz del equipo.

Con información de Infobae