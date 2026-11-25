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El Senado debatirá este jueves la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía
La iniciativa electoral, impulsada por el oficialismo, necesita 37 votos para avanzar.
El Senado sesionará este jueves, desde el mediodía, para debatir dos proyectos centrales: la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027 y la ley destinada a combatir la ludopatía, que podría obtener su sanción definitiva.
La agenda fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien quedará a cargo del Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Paraguay.
La iniciativa electoral, impulsada por el oficialismo, necesita 37 votos para avanzar. Desde el Gobierno calculan que podrían reunir entre 37 y 40 adhesiones, aunque reconocen que deberán sostener esos apoyos durante la votación en general y en particular.
El proyecto propone suspender las PASO exclusivamente durante el próximo año, mantener la Boleta Única de Papel e incorporar la opción de "lista completa". También contempla reducir un 50% los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.
Si consigue la aprobación del Senado, deberá ser debatido por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la ley contra la ludopatía, aprobada por Diputados en noviembre de 2024, busca prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online. La restricción alcanzaría a influencers, equipos deportivos, estadios, festivales y bonos de bienvenida, además de impedir el acceso de menores de 18 años a estas plataformas.
La Libertad Avanza también pretende incorporar una iniciativa complementaria que necesitará dos tercios para su tratamiento sobre tablas.
Patricia Bullrich explicó que el objetivo es que "los sitios de internet que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM".
Fuente: Infobae
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