Banfield y Lanús protagonizan el duelo más esperado del sábado

El Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó a disputar la fecha 14, con una agenda cargada de partidos y varios cruces importantes en la recta final de la fase regular.

La actividad del viernes dejó la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 frente a Sarmiento y el triunfo de Platense por 2 a 1 ante Gimnasia de Mendoza.

La jornada continuará este sábado con cuatro encuentros, entre los que sobresale una nueva edición del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús.

EL CLÁSICO DEL SUR, EL PLATO FUERTE DEL SÁBADO

La atención estará puesta en el estadio Florencio Sola, donde Banfield recibirá a Lanús desde las 14.45. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello y tendrá a Laura Fortunato a cargo del VAR.

El Taladro buscará hacerse fuerte en su cancha, mientras que el Granate intentará quedarse con un triunfo en uno de los duelos más esperados de la jornada.

LA PROGRAMACIÓN DEL SÁBADO

La actividad continuará durante toda la tarde y la noche con otros tres partidos:

17.00: Talleres vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Defensa y Justicia. 19.15: San Lorenzo vs. Newell's.

San Lorenzo vs. Newell's. 21.30: Rosario Central vs. Huracán.

Los encuentros corresponden a la fecha 14 del campeonato, que se extenderá hasta el martes 27 de octubre.

LO QUE VIENE

La fecha tendrá continuidad el domingo con otros cinco compromisos, entre los que se destacan Independiente frente a Boca y River ante Racing, dos cruces que prometen ser determinantes en la pelea por la clasificación a los playoffs.

La jornada se completará entre el lunes y el martes, cuando se disputen los últimos tres encuentros de la fecha.