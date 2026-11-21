El pronóstico del tiempo para este domingo 22 de noviembre en Bahía Blanca anticipa una jornada sin lluvias, con nubosidad variable y una temperatura máxima de 23 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 12 grados durante la madrugada, mientras que por la mañana ascenderá hasta los 17 grados. Durante la tarde se alcanzará la máxima prevista de 23 grados y por la noche el registro descenderá hasta los 15 grados.

En cuanto al estado del cielo, se espera que esté ligeramente nublado durante la madrugada, algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Hacia la noche volverá a estar ligeramente nublado.

El viento será más intenso durante la madrugada, cuando soplará del noroeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la mañana y la tarde rotará al sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche cambiará al este y disminuirá su intensidad.

En Sierra de la Ventana y Monte Hermoso se esperan condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. En la localidad serrana, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 23, mientras que en el balneario los registros oscilarán entre los 12 y los 23 grados. En Monte Hermoso también se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.