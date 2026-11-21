El Tiempo
Se espera un domingo sin lluvias y con nubosidad variable
La temperatura mínima será de 12 grados y se alcanzará la máxima de 23 grados.
El pronóstico del tiempo para este domingo 22 de noviembre en Bahía Blanca anticipa una jornada sin lluvias, con nubosidad variable y una temperatura máxima de 23 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima será de 12 grados durante la madrugada, mientras que por la mañana ascenderá hasta los 17 grados. Durante la tarde se alcanzará la máxima prevista de 23 grados y por la noche el registro descenderá hasta los 15 grados.
En cuanto al estado del cielo, se espera que esté ligeramente nublado durante la madrugada, algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Hacia la noche volverá a estar ligeramente nublado.
El viento será más intenso durante la madrugada, cuando soplará del noroeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la mañana y la tarde rotará al sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche cambiará al este y disminuirá su intensidad.
En Sierra de la Ventana y Monte Hermoso se esperan condiciones similares, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. En la localidad serrana, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 23, mientras que en el balneario los registros oscilarán entre los 12 y los 23 grados. En Monte Hermoso también se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.
Se espera un domingo sin lluvias y con nubosidad variable
Un proyecto de ley provincial propone cárcel para los casos de maltrato animal
Quedó en libertad el chofer de Uber que agredió a un jubilado
Cáncer de páncreas: una pastilla mostró resultados alentadores en un ensayo clínico
Convocan a un paro universitario para el miércoles
Más Leídas
-
La región24 horas ago
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
-
Noticias B23 horas ago
El Gobierno aprobó el RIGI de YPF para exportar gas licuado por más de US$ 50.000 millones
-
Noticias B21 horas ago
Caso Cristian Lucero: la familia aseguró estar "disconforme" con la decisión del jurado
-
Noticias B19 horas ago
Punta Alta: entró a una vivienda y terminó baleado
-
Noticias A8 horas ago
Crecen los conflictos entre vecinos y advierten sobre situaciones cada vez más difíciles de resolver
-
Destacada C5 horas ago
Ex Centro de Compras: "Durante 11 meses no tuvimos ninguna respuesta de los propietarios"
-
Noticias A6 horas ago
Buscan mejorar 250 viviendas en Bahía durante 2027: cuáles son los barrios incluidos
-
Noticias B8 horas ago
Milei celebró la llegada de Tesla: "Por décadas vivimos detrás de nuestra propia cortina de hierro"