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Diego Santilli minimizó la recesión en su informe ante el Senado
El jefe de Gabinete realizó su primera presentación en la Cámara Alta.
El jefe de Gabinete Diego Santilli realizó su primera presentación ante el Senado donde defendió la gestión de Javier Milei, relativizó la recesión y hasta se permitió hablar de una reelección del Presidente.
“Dijeron que iba a haber un estallido, que iba a durar seis meses, que lo iban a voltear. No solo no pudieron, sino que ganó las elecciones y va por la reelección”, lanzó ante los senadores.
Santilli siguió responsabilizando a los gobiernos anteriores por los problemas económicos del país. Al describir la situación que recibió Milei, aseguró que heredó una inflación del 211%, una deuda con importadores de US$ 40.000 millones y una pobreza del 70%.
También evitó dar precisiones sobre la inflación de los últimos meses. En su lugar destacó la baja de la inflación mayorista y pasó rápidamente a enumerar otros indicadores de la gestión.
El jefe de Gabinete también esquivó el debate sobre la recesión. En las respuestas enviadas a los senadores, el Gobierno sostuvo que no existe una definición única para determinar cuándo una economía entra en recesión técnica y que deben analizarse distintos indicadores.
Para defender la gestión, Santilli cambió el eje hacia el comercio exterior. Destacó que las exportaciones llegaron a los US$ 87.328 millones entre enero y octubre de 2026 y que la Argentina acumuló 35 meses consecutivos de superávit comercial. También mencionó la eliminación del cepo y la reducción de 25 impuestos, que, según afirmó, representan casi cuatro puntos del PBI.
Santilli defendió la política universitaria del Gobierno y aseguró que el presupuesto para los hospitales universitarios supera los $100.000 millones. También respaldó la gestión de Sandra Pettovello, pero no mencionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno mantiene sin aplicar pese a su aprobación y promulgación.
Además, reivindicó la Ley Penal Juvenil y en el cierre, elogió al Presidente y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
“Milei va a ser recordado como un presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas”, sostuvo. Y agregó que el objetivo del Gobierno es construir una Argentina que produzca.
Con información de Página 12
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