El jefe de Gabinete Diego Santilli realizó su primera presentación ante el Senado donde defendió la gestión de Javier Milei, relativizó la recesión y hasta se permitió hablar de una reelección del Presidente.

“Dijeron que iba a haber un estallido, que iba a durar seis meses, que lo iban a voltear. No solo no pudieron, sino que ganó las elecciones y va por la reelección”, lanzó ante los senadores.

Santilli siguió responsabilizando a los gobiernos anteriores por los problemas económicos del país. Al describir la situación que recibió Milei, aseguró que heredó una inflación del 211%, una deuda con importadores de US$ 40.000 millones y una pobreza del 70%.

También evitó dar precisiones sobre la inflación de los últimos meses. En su lugar destacó la baja de la inflación mayorista y pasó rápidamente a enumerar otros indicadores de la gestión.

El jefe de Gabinete también esquivó el debate sobre la recesión. En las respuestas enviadas a los senadores, el Gobierno sostuvo que no existe una definición única para determinar cuándo una economía entra en recesión técnica y que deben analizarse distintos indicadores.

Para defender la gestión, Santilli cambió el eje hacia el comercio exterior. Destacó que las exportaciones llegaron a los US$ 87.328 millones entre enero y octubre de 2026 y que la Argentina acumuló 35 meses consecutivos de superávit comercial. También mencionó la eliminación del cepo y la reducción de 25 impuestos, que, según afirmó, representan casi cuatro puntos del PBI.

Santilli defendió la política universitaria del Gobierno y aseguró que el presupuesto para los hospitales universitarios supera los $100.000 millones. También respaldó la gestión de Sandra Pettovello, pero no mencionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno mantiene sin aplicar pese a su aprobación y promulgación.

Además, reivindicó la Ley Penal Juvenil y en el cierre, elogió al Presidente y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Milei va a ser recordado como un presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas”, sostuvo. Y agregó que el objetivo del Gobierno es construir una Argentina que produzca.

Con información de Página 12