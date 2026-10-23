Colapinto vuelve a pista: comienza la actividad del Gran Premio de Estados Unidos

La Fórmula 1 retoma su actividad este viernes con el Gran Premio de Estados Unidos, que se desarrollará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y contará con la participación del argentino Franco Colapinto, quien buscará volver a sumar puntos con Alpine.

La competencia, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato mundial de 2026, se disputará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. A diferencia de las últimas ediciones, este año tendrá el formato tradicional, con tres entrenamientos libres, clasificación y carrera, sin prueba Sprint.

Colapinto llega a esta cita después de un complicado fin de semana en Singapur, donde sufrió problemas técnicos que lo obligaron a abandonar tanto la carrera corta como el Gran Premio principal.

El argentino ocupa actualmente el 12º puesto del campeonato de pilotos, con 27 puntos, y afronta las últimas competencias de la temporada con el objetivo de mejorar sus resultados junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

En la previa, Colapinto manifestó su entusiasmo por regresar al trazado estadounidense y comenzar una serie de tres carreras consecutivas en el continente americano.

"Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y comenzar una de las trilogías de carreras más divertidas del año", expresó el piloto en declaraciones difundidas por Alpine.

También destacó el acompañamiento de los aficionados argentinos durante las competencias que se disputarán en Estados Unidos, México y Brasil.

El corredor de Pilar aseguró que estuvo trabajando junto a los ingenieros de la escudería en la fábrica de Enstone para intentar revertir las dificultades experimentadas en las últimas fechas.

El Circuito de las Américas tiene una extensión de 5.513 metros, 20 curvas y una carrera prevista a 56 vueltas. Su diseño combina sectores de alta velocidad, importantes desniveles y frenadas exigentes, características que representan un desafío para los pilotos y la puesta a punto de los monoplazas.

Colapinto cuenta con un antecedente positivo en Austin: en 2024 consiguió sumar puntos en su cuarta participación en la Fórmula 1 y protagonizó una maniobra de superación sobre Fernando Alonso que fue distinguida como el mejor adelantamiento de aquella temporada.

Horsepower means @francolapinto is at home 🏡🐎 https://t.co/HJbbmTqDn1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 23, 2026

Días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos

La actividad comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos, mientras que el sábado se definirá el orden de largada.

El cronograma completo, con horarios de la Argentina, será el siguiente:

Viernes 23 de octubre

14.30: primera práctica libre.

18.00: segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18.00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17.00: Gran Premio de Estados Unidos (56 vueltas).

La competencia podrá seguirse en la Argentina mediante Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV, según la disponibilidad de cada servicio.

Después de Austin, la Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de México, previsto para el 1 de noviembre, y posteriormente visitará Brasil, donde Colapinto contará nuevamente con un importante acompañamiento de los aficionados argentinos.