Laguna Chasicó: buscan recuperar la pesca con una nueva siembra de 100 mil pejerreyes

El municipio de Villarino anunció una nueva siembra de 100 mil alevinos de pejerrey en la laguna Chasicó, con el objetivo de recuperar la población de esta especie y reactivar la pesca deportiva, una actividad fundamental para el turismo y la economía de esa zona del sudoeste bonaerense.

La presidenta del Ente Municipal de Producción de Villarino (EMPROMUV), Virginia Fornasier, confirmó la entrega de los ejemplares y destacó que las primeras acciones de repoblamiento comenzaron a mostrar resultados alentadores.

Según informó Infobonaerenses, la iniciativa surgió a partir de los reclamos de vecinos del balneario Chapalcó, quienes advirtieron sobre la desaparición del pejerrey, principal atractivo de un destino que durante años recibió pescadores de distintos puntos del país.

La situación se agravó como consecuencia de las prolongadas sequías que afectaron a la región. La disminución del nivel del agua provocó un importante aumento de la salinidad, hasta alcanzar valores incompatibles con la supervivencia y reproducción de los peces.

Los estudios provinciales detectaron una concentración de 55 gramos de sal por litro en 2024, mientras que durante 2025 ese indicador descendió a 32 gramos. Para que la especie pueda desarrollarse en condiciones adecuadas, los especialistas consideran necesario que los valores se ubiquen entre 15 y 20 gramos.

La desaparición del pejerrey también tuvo consecuencias económicas y sociales para Chapalcó, donde numerosos comercios y prestadores turísticos dependen de la llegada de visitantes vinculados con la pesca deportiva.

Sin embargo, las lluvias registradas durante los últimos dos años permitieron mejorar gradualmente las condiciones del espejo de agua y avanzar con un programa de recuperación.

La primera siembra se realizó en el arroyo Chasicó, principal afluente de la laguna, donde los niveles de salinidad eran más favorables para la adaptación de los ejemplares. Los peces fueron aportados por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, mediante gestiones de las autoridades municipales.

De acuerdo con Fornasier, los vecinos comenzaron a observar una mayor presencia de pejerreyes, mientras que nuevos análisis confirmaron una disminución de la concentración de sales.

Estos resultados llevaron al municipio a continuar con las siembras periódicas, aunque la recuperación de la actividad demandará tiempo.

Las estimaciones indican que la pesca deportiva podría volver a desarrollarse recién a mediados de 2027, cuando se cumplan aproximadamente dos años desde las primeras tareas de repoblamiento.

Mientras tanto, las autoridades buscan consolidar la recuperación ambiental de la laguna y generar las condiciones necesarias para que Chapalcó vuelva a posicionarse como uno de los destinos pesqueros más importantes de la región.