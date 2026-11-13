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Avanzan obras en el autódromo de Buenos Aires para el regreso del MotoGP y el sueño de la Fórmula 1
El circuito Oscar y Juan Gálvez se prepara para recibir a la categoría de dos ruedas en abril de 2027, después de 28 años. La remodelación incluye una nueva pista, boxes, defensas de seguridad y un túnel de acceso al paddock.
Las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires avanzan con el objetivo de recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027, mientras el Gobierno porteño mantiene las gestiones para concretar también el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.
Los trabajos ya muestran avances importantes en la pista. Según publicó Motorsport, la recta opuesta y seis curvas del circuito cuentan con la primera de las tres capas de asfalto previstas, mientras continúa la instalación de defensas de seguridad y la construcción de un túnel de acceso al paddock.
De acuerdo con el cronograma oficial, el nuevo edificio de boxes estará terminado en enero, mientras que el asfaltado de la pista concluirá en febrero. Para marzo se prevé completar el túnel y los trabajos de pintura, un mes antes del regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial.
"Autódromo" Así luce hoy el Autódromo de Buenos Aires: obras al 60%, 150 operarios y un trazado de 4,3 km para el MotoGP 2027. Túnel de 11 m de ancho, edificio de boxes con 32 garajes y USD 200 millones de inversión. Será el más moderno del mundo. También vuelve el WRC a Córdoba. Cc @dcoronel https://t.co/PS2hERas4g— Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 12, 2026
La pavimentación comenzó en octubre y se desarrolla con tres grupos de operarios que trabajan simultáneamente. Para garantizar la precisión del trazado, diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, se incorporó un sistema tecnológico que permite controlar las características de la superficie.
Además, se habilitaron trabajos nocturnos para evitar retrasos como consecuencia de las lluvias extraordinarias previstas durante los próximos meses.
Otro de los avances importantes es la finalización de la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal.
En materia de seguridad, ya se instalaron 1.700 metros de vallas de protección, de los cuales los primeros 350 fueron certificados.
El renovado circuito que utilizará el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y contará con 14 curvas, nueve hacia la derecha y cinco hacia la izquierda. El ancho de la pista oscilará entre los 12 y 18 metros, con su sector más amplio en la primera curva.
La competencia, prevista para el segundo fin de semana de abril de 2027, marcará el regreso del Mundial de Motociclismo a Buenos Aires después de 28 años de ausencia.
Sin embargo, el proyecto tiene una ambición todavía mayor: recuperar el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, cuya última edición se disputó en el autódromo porteño en 1998.
En ese sentido, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, presentó recientemente la propuesta argentina ante Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos.
El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, explicó que durante el encuentro se conversó sobre una posible reserva de fecha y un contrato por cinco años, aunque todavía no existe una confirmación sobre el regreso de la categoría.
Para albergar a la Fórmula 1, el proyecto contempla una configuración diferente del circuito, con una extensión de 4,87 kilómetros y 15 curvas.
De esta manera, el histórico autódromo de Buenos Aires encara una transformación integral que tiene como primera gran meta el regreso del MotoGP en 2027 y, a más largo plazo, la posibilidad de volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial.
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