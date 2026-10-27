Municipio lanza programa para acceder a 156 terrenos: cuánto costarán y cómo anotarse

La Municipalidad de Bahía Blanca presentó el Programa de Apoyo Habitacional, una iniciativa que permitirá a 156 familias acceder a terrenos para construir su vivienda. La propuesta contempla un sorteo público, un plazo de dos años para edificar y un sistema de financiación que comenzará a aplicarse después de ese período.

El director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, brindó detalles del proyecto en diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, y explicó que los lotes estarán distribuidos de la siguiente manera: 93 en Villa Talleres, 27 en Villa Serra y 36 en Ingeniero White.

Según indicó el funcionario, podrán participar familias que no posean una vivienda o terreno propio, que no hayan sido beneficiarias de otros programas habitacionales nacionales o provinciales y que acrediten al menos dos años de residencia en Bahía Blanca.

Uno de los requisitos centrales será demostrar capacidad económica para construir una vivienda de al menos 30 metros cuadrados en un plazo de 24 meses. Además, los adjudicatarios deberán abonar un anticipo de un millón de pesos.

Palomo aclaró que las familias tendrán dos años para avanzar con la construcción y que recién a partir del mes 25 comenzarán a pagar el terreno, mediante un plan de 48 cuotas. El valor de referencia actual es de $230.000 mensuales, aunque será actualizado cuando llegue el momento de iniciar los pagos.

El funcionario señaló que no será indispensable contar con un empleo formal. Las familias que desarrollen actividades independientes o trabajen de manera informal también podrán participar, siempre que puedan acreditar su capacidad de pago y construcción mediante las evaluaciones del equipo técnico municipal.

La inscripción permanecerá abierta durante un mes y podrá realizarse a través del portal digital municipal y de la aplicación Mi Bahía, en la opción denominada Apoyo Habitacional. También habrá operativos territoriales para asistir a quienes necesiten ayuda con el trámite.

Cada familia podrá anotarse para uno, dos o los tres sectores disponibles, según sus preferencias. Sin embargo, si resulta seleccionada en uno de los sorteos, quedará automáticamente excluida de los restantes.

Palomo precisó que el sorteo será público y contará con la participación del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, mediante un sistema informático destinado a garantizar la transparencia del procedimiento.

“No hay ventanillas VIP”, remarcó el funcionario, al explicar que existirá un único registro de aspirantes y que no se admitirán inscripciones por vías alternativas.

La selección inicial no implicará la adjudicación definitiva. Las familias sorteadas deberán atravesar una instancia de verificación de datos y documentación. Posteriormente, un equipo municipal realizará el seguimiento de las etapas de construcción. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, el terreno podrá asignarse a una familia suplente.

Otro aspecto destacado es que los lotes estarán integrados a sectores urbanos existentes y contarán con infraestructura de servicios antes de que las familias se instalen. El objetivo, según Palomo, es evitar los problemas que generan los asentamientos sin planificación y facilitar el acceso posterior a la escritura.

Finalmente, el director explicó que el dinero recaudado por la venta de los terrenos se destinará a un fondo exclusivo para desarrollar nuevos lotes, con la intención de dar continuidad al programa.