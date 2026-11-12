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Adjudicaron la reparación de El Cholo: cuándo comenzarán los trabajos
Se invertirán más de 2.500 millones de pesos y se financiará con recursos municipales y del Consorcio de Gestión del Puerto.
El Municipio de Bahía Blanca anunció este jueves la adjudicación para la reparación de El Cholo (Paso Urbano), una obra que se estima comenzará en los próximo 30 días.
Se informó que los trabajos comprenden 7,5 kilómetros de la Ruta Nacional 33, entre el cruce de El Cholo y Bosque Alto y demandará una inversión de $2.536 millones, financiada con recursos del Municipio y del Consorcio de Gestión del Puerto.
"El Municipio de Bahía Blanca adjudicó a la firma Ingeniería y Arquitectura S.R.L. los trabajos de reparación y mantenimiento vial del Paso Urbano, luego de evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas por las cinco empresas oferentes", señaló el municipio en un comunicado.
Agregaron que "la intervención permitirá recuperar la transitabilidad y mejorar la seguridad en un corredor estratégico para la conectividad y la logística de la ciudad. Será financiada íntegramente con recursos propios de la comuna y del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca".
El intendente Federico Susbielles dijo que “frente al abandono del Gobierno Nacional, elegimos hacernos cargo, buscar alternativas e invertir los recursos de los bahienses para reconstruir nuestra ciudad”.
“En los próximos 30 días vamos a poner en marcha la recuperación de esta arteria fundamental para la conectividad y la logística de Bahía Blanca. Queremos que vuelva a ser transitable y que podamos circular con seguridad”, agregó.
Detalles de la obra
Tramo: 7,5 kilómetros de la Ruta Nacional 33 —ex Camino Sesquicentenario—, desde el cruce con la Ruta Nacional 3, en El Cholo, hasta la rotonda de Bosque Alto.
Trabajos: bacheo superficial y profundo, fresado, reencarpetado asfáltico y recuperación de los desvíos de tierra más deteriorados.
Plazos: el inicio está previsto dentro de los próximos 30 días y el plazo de ejecución es de aproximadamente 180 días.
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