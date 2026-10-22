Concejo Deliberante aprobó la eliminación de cinco ciclovías y cambios en varios sectores

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por mayoría la eliminación de cinco trayectos de ciclovías y también modificaciones de las que están en otros sectores de la ciudad.

De esta manera se eliminaron los siguientes tramos: Casanova (de avenida Cerrito a Urquiza), San Andrés (desde Payró hasta Cerrito), Azara (de D'Orbigny hasta Napostá), avenida Alem (desde Córdoba a San Juan) e Hipólito Yrigoyen (de Zelarrayán a Urquiza).

Por otra parte, se aprobaron modificaciones de algunas que ya existen y, así, la bicisenda de avenida Cerrito, que comenzaba en Jacksonville y terminaba en Casanova, pasa a terminar en Inmigrantes. Además, la de Balboa, que iba de Azara a Agustín de Arrieta, ahora comenzará en Sarratea.

Una de las modificaciones que fue aprobada, pero que en el debate recibió críticas, fue el carril que llega hasta la UNS en Altos de Palihue, que se muda a Jacksonville, en paralelo al Club de Golf (entre Cerrito y Payró).

Las eliminaciones y modificaciones fueron apoyadas por los concejales de La Libertad Avanza y el peronismo, mientras que Somos Bahía y los ediles de la UCR votaron en contra.