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Profertil y el Municipio dieron un paso clave hacia una inversión de US$1.700 millones
La empresa y el Municipio firmaron un acuerdo para impulsar la ampliación del complejo industrial de Ingeniero White. La iniciativa permitirá incrementar la producción en 1,5 millones de toneladas anuales y comenzaría a operar en 2031.
Profertil y la Municipalidad de Bahía Blanca firmaron un acuerdo de cooperación para avanzar con un proyecto de expansión industrial que contempla una inversión estimada de 1.700 millones de dólares y que convertiría al complejo de Ingeniero White en la mayor planta productora de urea de Latinoamérica.
La iniciativa prevé la instalación de un nuevo tren integrado de producción de amoníaco y urea granulada, que permitirá incrementar la capacidad de la compañía en 1.500.000 toneladas anuales.
Con esta ampliación, Profertil alcanzaría una producción total de 2.820.000 toneladas de urea por año, consolidando su posición en el mercado de fertilizantes y fortaleciendo el abastecimiento nacional, además de generar nuevas posibilidades de exportación.
El proyecto contempla un plazo estimado de construcción de 45 meses, mientras que el inicio de la producción adicional está previsto para 2031.
La iniciativa se desarrolla después del cambio en la composición accionaria de la compañía, concretado a fines del año pasado, cuando Adecoagro adquirió el 90% del paquete accionario, mientras que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) pasó a controlar el 10% restante.
El acuerdo firmado con el Municipio establece un marco de cooperación para acompañar las gestiones necesarias para el desarrollo del emprendimiento, con especial atención en la generación de empleo y la participación de proveedores locales.
De esta manera, se busca que la inversión tenga un impacto directo en la economía de Bahía Blanca y la región, tanto durante la construcción como en la posterior etapa de funcionamiento.
Sin embargo, la ejecución de la ampliación todavía depende de la decisión final de inversión, que Profertil prevé adoptar durante 2027, una vez completados los pasos preparatorios correspondientes.
La compañía, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria, apuesta a incrementar considerablemente su capacidad productiva mediante esta nueva instalación.
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