El municipio de Bahía Blanca comenzará este jueves un operativo de limpieza y saneamiento en el edificio del ex Centro de Compras, ubicado en la esquina de Colón y Brown, que permanece abandonado desde hace aproximadamente 20 años.

La intervención responde al avanzado deterioro del inmueble, donde se registra una importante acumulación de residuos y excrementos, además de la presencia de palomas y roedores, condiciones que representan un riesgo para la salud pública.

Según se informó oficialmente, los trabajos comenzaron a las 8 con el ingreso de equipos técnicos, que realizarán una evaluación de las condiciones edilicias y sanitarias del establecimiento. El operativo contará con la participación de la Policía Ecológica y personal de distintas dependencias municipales, entre ellas Ambiente, Bromatología, Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos.

A las 11 está previsto que comiencen la aplicación de hipoclorito para reducir la contaminación biológica, la higienización de espacios interiores y exteriores y el control de plagas. Además, se procederá al cerramiento de aberturas deterioradas con el objetivo de limitar el acceso al edificio y disminuir los riesgos asociados a su estado de abandono.

Los trabajadores utilizarán elementos de protección personal y las tareas se desarrollarán bajo la supervisión de la Policía Ecológica. La intervención se llevará adelante en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Faltas Nº 1. Los costos del operativo serán imputados al inmueble y posteriormente reclamados al propietario, de acuerdo a la normativa vigente.