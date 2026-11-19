El ingeniero civil y periodista Mario Minervino consideró que el ex Centro de Compras, ubicado en la esquina de Colón y Brown, todavía puede recuperarse pese a sus más de 20 años de abandono. Además, planteó distintas alternativas para darle una nueva utilidad al histórico edificio.

En diálogo con La Brújula 24, Minervino valoró el operativo de limpieza y saneamiento que comenzó este jueves por iniciativa del Municipio, aunque advirtió que la situación del inmueble es compleja y que su recuperación dependerá de encontrar un inversor dispuesto a hacerse cargo.

"Si bien está en mal estado, no es un edificio que esté en ruina todavía. Es un edificio salvable. Hay que encontrarle el uso", afirmó.

El especialista explicó que una de las principales dificultades está relacionada con la situación de las propietarias, a quienes identificó como dos mujeres vinculadas a una sociedad anónima.

Según señaló, existirían problemas con la documentación y los títulos de propiedad que complicarían una eventual operación inmobiliaria.

Además, aseguró que el precio de venta solicitado por el inmueble es de 3,5 millones de dólares, una cifra que podría representar un obstáculo para encontrar interesados.

"Es una situación muy compleja la de ese edificio", reconoció.

Las alternativas para recuperar el inmueble

Minervino sostuvo que una posibilidad sería preservar la fachada histórica y desarrollar una propuesta comercial en la planta baja.

"Para mí, la otra alternativa es que, a un precio razonable, lo compre un inversor, ponga en valor la fachada, que eso no es tan complicado, y abajo te armen 7 u 8 locales comerciales", explicó.

También recordó que hace aproximadamente 10 años se presentó un proyecto para construir una torre dentro de la estructura existente, conservando el edificio original.

La iniciativa contemplaba una construcción de 12 pisos que surgiría desde el interior del inmueble.

"A mí no me gusta, pero bueno, mejor que ahora va a estar", opinó sobre esa propuesta.

Otra posibilidad sería quitarle la protección patrimonial para permitir su demolición y levantar una construcción nueva, aunque consideró que se trataría de una decisión difícil.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo que implica el desinterés de los propietarios en edificios históricos.

"Cuando un edificio, los dueños se desinteresan y el edificio se va poniendo camino a la ruina, en realidad lo que están buscando por ahí es eso. Que en un momento alguien diga: 'Esto está en riesgo, hay que demolerlo'", reflexionó.

Un edificio de 1909 con una historia particular

El ingeniero recordó que el inmueble fue inaugurado en 1909 como Hotel Sudamericano y que posteriormente funcionó con otras denominaciones, hasta cerrar su actividad hotelera hacia fines de la década de 1970.

También explicó que su transformación en centro comercial implicó importantes modificaciones interiores, por lo que actualmente se conserva principalmente su estructura exterior.

"Si vos querías conservar la historia como era el hotel, no está más", señaló.

Entre los aspectos históricos más destacados, recordó que el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry se hospedó en el establecimiento durante sus visitas a Bahía Blanca.

Minervino comparó esa situación con la preservación de un hotel de Toulouse, Francia, que también alojó al autor de El Principito y que actualmente mantiene espacios dedicados a su memoria.

"Para ellos es una riqueza tener un hotel donde estuvo Saint-Exupéry. Y bueno, nosotros tenemos esto", lamentó.

La intervención municipal, un primer paso

Respecto del operativo iniciado este jueves, Minervino consideró positiva la decisión de intervenir en un inmueble que representa un problema sanitario para el sector.

La Municipalidad comenzó las tareas de limpieza, desinfección, control de plagas y cerramiento de aberturas en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Faltas Nº 1. Los costos serán imputados a la propiedad y posteriormente reclamados a sus titulares. La Brújula 24

"Están las ventanas abiertas, los vidrios rotos, lleno de palomas. Con olor a podrido terrible. Es insalubre", describió.

Sin embargo, cuestionó que el Estado municipal deba asumir tareas que, a su entender, corresponden a los propietarios.

"La gente no contesta, no se interesa, no paga los impuestos. El cerco lo tuvo que poner la Municipalidad. Esta limpieza la tenía que hacer la Municipalidad", manifestó.

Finalmente, consideró que deberían existir herramientas legales más efectivas para obligar a los propietarios de inmuebles abandonados a resolver situaciones que afectan a toda la comunidad.

"La limpieza es importante. No es mucho, pero es un lugar realmente que ya no se puede ni pasar por ahí", concluyó.