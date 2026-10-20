Vuelven las lluvias: se anticipa un miércoles con precipitaciones intermitentes

El tiempo volverá a cambiar en Bahía Blanca durante las próximas horas, con un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias, chaparrones y posibles tormentas a partir de la madrugada de este miércoles.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien explicó que durante la noche de este martes el cielo permanecerá cubierto, aunque todavía sin precipitaciones significativas.

La temperatura continuará agradable durante las últimas horas de la jornada y se espera que hacia el cierre del día se ubique entre los 13 y 14 grados.

Para el miércoles, en cambio, el panorama estará marcado por una elevada humedad, abundante nubosidad y condiciones de inestabilidad durante prácticamente toda la jornada.

“No quiere decir que todo el día va a estar lloviendo, pero sí vamos a tener inestabilidad durante prácticamente toda la jornada y las lluvias se van a ir desarrollando de manera intermitente”, explicó De Benedictis.

El mismo escenario se presentará en distintos puntos de la región. Tanto Monte Hermoso como Sierra de la Ventana tendrán condiciones similares, con probabilidad de precipitaciones desde la noche y la madrugada.

El especialista señaló además que este período de tiempo inestable no se limitará al miércoles, sino que podría mantenerse durante varios días.

La tendencia alcanzaría incluso al fin de semana, con jornadas variables y posibilidad de lluvias hasta el domingo. De acuerdo con el pronóstico, recién desde el lunes comenzaría a modificarse el escenario y podrían regresar condiciones más estables.