El pronóstico del tiempo para este martes en Bahía Blanca anticipa una jornada con descenso de temperatura, viento del sector sur y una progresiva disminución de la nubosidad, luego de las lluvias y tormentas dispersas que podrían registrarse durante la noche del lunes y la madrugada.

Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis, la temperatura mínima se ubicará entre los 14 y 15 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 27 grados, por debajo de los valores registrados durante el inicio de la semana, cuando el termómetro rozó los 30 grados.

Uno de los aspectos destacados será el viento, que cambiará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora en la ciudad.

En Monte Hermoso, el fenómeno tendrá mayor incidencia debido a la circulación del viento sobre la costa. Se esperan ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

En cuanto a las condiciones del cielo, el especialista adelantó que la inestabilidad se mantendrá durante la madrugada, con posibilidades de algunas precipitaciones aisladas, pero el panorama comenzará a mejorar con el transcurso de la mañana.