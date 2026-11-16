El Tiempo
Se anticipa un martes con viento del sur y descenso de temperatura
La temperatura mínima se ubicará entre los 14 y 15 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 27 grados.
El pronóstico del tiempo para este martes en Bahía Blanca anticipa una jornada con descenso de temperatura, viento del sector sur y una progresiva disminución de la nubosidad, luego de las lluvias y tormentas dispersas que podrían registrarse durante la noche del lunes y la madrugada.
Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis, la temperatura mínima se ubicará entre los 14 y 15 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 27 grados, por debajo de los valores registrados durante el inicio de la semana, cuando el termómetro rozó los 30 grados.
Uno de los aspectos destacados será el viento, que cambiará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora en la ciudad.
En Monte Hermoso, el fenómeno tendrá mayor incidencia debido a la circulación del viento sobre la costa. Se esperan ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.
En cuanto a las condiciones del cielo, el especialista adelantó que la inestabilidad se mantendrá durante la madrugada, con posibilidades de algunas precipitaciones aisladas, pero el panorama comenzará a mejorar con el transcurso de la mañana.
Se anticipa un martes con viento del sur y descenso de temperatura
El Café Miravalles homenajeará a "Lito" Fruet con una noche de historia, recuerdos y tango
Caso Cristian Lucero: arranca el juicio por el crimen de Vista Alegre
Una madre de 4 hijos perdió todo en un incendio: "En cinco minutos ya no pudimos hacer nada"
Una pitbull suelta atacó a varios perros en la Plaza Rivadavia y lastimó a una mujer
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Bahía recordó a víctimas de incidentes de tránsito con un emotivo homenaje en la Plaza Rivadavia
-
Deportes12 horas ago
Escándalo tras la hazaña de Huracán: ocho detenidos, una policía herida y destrozos en los vestuarios
-
Deportes10 horas ago
"Las bombas de humo que arrojaron desde afuera pudieron incendiar el césped sintético"
-
Indiscreta10 horas ago
Cierra un histórico canal de TV
-
El Tiempo13 horas ago
Calor e inestabilidad para el comienzo de la semana en la ciudad y la región
-
Deportes21 horas ago
Huracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final
-
Noticias B13 horas ago
El Senado busca aprobar la nueva ley de Discapacidad con respaldo de todo el arco político
-
Espectáculos13 horas ago
Marengo visitó el hospital en el que su hijo transitó sus primeras semanas de vida